Lähtisitkö tekemään mökin keittiöremonttia itse? Tutkimus paljastaa trendin, johon asiantuntijalla on sanansa sanottavana

Starkin teettämään Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimukseen vastanneista suomalaisista mökinomistajista peräti 43 prosenttia lähtisi tekemään mökin keittiöremonttia itse. Osuus on käytännössä sama kuin mökin keittiöremontissa ammattilaisavun puoleen kääntyvillä (44 %). Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi hiukan toppuuttelee yli-innokkaita omatoimisia keittiöremppaajia.

”Suomalaiseen mökkikulttuuriin kuuluu olennaisena osana se, että itse nikkaroidaan, maalataan ja kunnostetaan. Kuitenkin kylpyhuone, ulkokatto ja keittiö ovat sen verran kriittisiä kohteita, että ”tarpeeksi hyvä” ei riitä – seuraukset voivat pahimmillaan olla karut. Siksi olisin suonut näkeväni, että nykyistä useampi olisi vastannut suosivansa mökin keittiöremontin teettämistä ammattilaisella, ihan turvallisuussyistä. Vastaukset näyttävät kovin erilaisilta, kun kyseessä on kodin eikä mökin keittiöremontti: silloin kaksi kolmasosaa kertoo teettävänsä työn ammattilaisella ja vain alle neljäsosa tarttuu itse toimeen”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

Sisäpinnat, vaja ja grilli kunnostetaan itse

Tutkimusvastaukset kertovat, että mökkiläiset ovat pääosin tee se itse -kansaa. Useimmin lähdetään itse korjaamaan tai kunnostamaan seiniä ja muita sisäpintoja (68 %), vajaa (65 %) ja grillipaikkaa (64 %). Näiden lisäksi liiteri, terassi, kaiteet, ulkohuussi ja ulkosivu ovat kohteita, joiden kohentamiseen vähintään puolet vastaajista ryhtyy itse.

Itse asiassa ainoastaan mökin ulkokatto (68%–21%), kylpyhuone (44%–12%) ja eristeet (49%–34%) ovat kohteita, joiden kunnostamisesta suomalaisilla on selvä ammattilaista suosiva mielipide.

”On hienoa nähdä, kuinka käsillä tekemisen taito pääsee kukoistamaan mökkiympäristössä. Vaikka mökkiromantiikassa on osin kyse siitä, ettei kaiken täydy olla tip top, on silti tiettyjä teknisesti vaativia kohtia, joiden yksinkertaisesti täytyy toimia moitteettomasti. Ellei tiedä tarkkaan, mitä on tekemässä, niin kannattaa suosiolla tilata palvelu ammattilaiselta. On hyvä myös pitää mielessä, että vesi- ja sähkötyöt ovat aina ammattilaisen töitä”, Päiväniemi muistuttaa.

Stark Suomi Oy:n Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–15.1.2024. Kohderyhmänä olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat asunnon. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1000 vastaajaa.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi