Väritukku Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatti jo 16:tta kertaa peräkkäin

”Väritukku Oy:n edeltäjä Värikauppiaiden Tukkukunta perustettiin 1953. Kuluneen yli 70-vuoden taipaleen aikana on kuljettu läpi useiden suhdannevaihteluiden – on ollut vahvoja talouden kasvujaksoja, taantumia ja lama-aikojakin. Kehitämme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti yli suhdanteiden. Näin varmistamme, että olemme luotettava kumppani sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme niin tänään kuin tulevaisuudessakin”, kertoo Jani Karotie, Väritukku Oy:n toimitusjohtaja.

Väritukku ansaitsi Platina-sertifikaattitason, johon yltää vain 3 % suomalaisista yrityksistä.

Suomen Vahvimmat -luottosertifikaatti on Suomen Asiakastiedon myöntämä tunnustus yrityksille. Se on merkki yrityksen positiivista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Suomen Vahvimmat on hyvän hallintotavan sertifikaatti ja merkki siitä, että yritys on hyvin johdettu.

Suomen Asiakastiedon sivuilla kerrotaan, että Suomen Vahvimmat yritykset ovat talouden tukipilareita, jotka vahvistavat ja vakauttavat talouselämäämme.