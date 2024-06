Turun raitiotien suunnitteluvaiheessa tehdään arkeologisia tutkimuksia

Turun raitiotie on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke, joka määrittää kaupungin ja koko kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Raitiotie on osa kasvavan kaupungin joukkoliikenneuudistusta, jolla taataan, että myös tulevaisuudessa arki ja liikkuminen Turussa on sujuvaa.

Nyt on käynnissä Satama-Varissuo-linjan viimeinen suunnitteluvaihe, toteutussuunnittelu, vaikutusarvioinnit sekä raitiovaunujen kilpailutus. Raitiotietä ryhdytään rakentamaan, jos Turun kaupunginvaltuusto loppuvuonna 2025 päättää investoida raitiotiehen. Turun Raitiotie Oy on Turun kaupungin omistama yhtiö, joka on tilaajana päävastuussa raitiotien toteutussuunnitelmavaiheesta.