Välitysliikkeiden rekisteröintiasioiden sähköinen asiointipalvelu laajenee

Kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden rekisteri-ilmoitukset on 22.4.2024 alkaen voinut tehdä sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. 14.6.2024 alkaen asian vireille saattamisen lisäksi asiointipalvelun kautta on mahdollista myös vastaanottaa täydennyspyynnöt, vastata täydennyspyyntöihin ja vastaanottaa asiaa koskevat päätökset.

Sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä hyötyy muun muassa siten, että asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat, kuten täydennyspyynnöt, täydennykset ja päätös sekä näiden liiteasiakirjat löytyvät samasta paikasta ja niitä voi tarkastella asiointipalvelussa myös myöhemmin.

Rekisteri-ilmoitukset on edelleen mahdollista tehdä myös PDF-lomakkeella. Lomakkeet on keväällä asiointipalvelun käyttöönoton yhteydessä päivitetty vastaamaan sisällöltään sähköisiä asiointeja. Myös ilmoituksia koskevia ohjeistuksia on tarkennettu ja päivitetty.

Suomi.fi-verkkopalvelussa on nähtävillä päivitetty palvelukokonaisuus asiointikanavineen.

Näin käytät sähköistä asiointipalvelua

Aluehallinnon asiointipalvelun käyttäminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta ja tunnistautumiseen pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Valittuasi palvelun sinut ohjataan tunnistautumiseen ja palvelun käyttöönottoon, joiden jälkeen voit aloittaa asioinnin.

Valitse "Palvelut"-valikosta "Välitysliikkeen rekisteröinti". Valitse joko "Välitystoiminnan aloitusilmoitus" tai "Välitystoiminnan muutosilmoitus" ja täytä ilmoituslomake. Sinulle luodaan asiointitila, jossa näet kaikki kyseiseen asiaan liittyvät tiedot. Muut käyttäjät, joilla on valtuutus toimia yrityksen tai yhteisön puolesta, näkevät myös aloittamasi asioinnin. Voit myös tallentaa asioinnin keskeneräisenä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä se käsiteltäväksi. Saat vahvistuksen asiointitilaan ja sähköpostiosoitteeseesi, kun asiointi on vastaanotettu. Asiasi ohjataan oikealle viranomaiselle tarkistettavaksi. Saat ilmoituksen asiointitilaan ja sähköpostiisi, jos asiointisi tarvitsee täydennystä tai kun asia on ratkaistu. Halutessasi voit tallentaa saamasi päätökset ja muut dokumentit omalle koneellesi.





Palvelussa rekisteri-ilmoituksen voi tehdä käyttäjä, joka on yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen, toimitusjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kommandiittiyhtiön yhtiömies.

Asiointipalvelu mahdollistaa asioinnin välitysliikkeiden rekisteröintiasioissa myös ilman asiointivaltuutta omalla ilmoituksella valtuudesta yrityksen tai yhteisön puolesta asiointiin. Tämä tapahtuu syöttämällä y-tunnus ja hakemalla sen perusteella yrityksen perustiedot ja valitsemalla ”Minulla on lupa asioida yrityksen tai yhteisön nimissä”. Varauduthan tällöin osoittamaan, että sinulla on valtuus yrityksen tai yhteisön puolesta asiointiin.

Sähköisen asiointipalvelun toiminnallisuuksien kehittäminen jatkuu

Sähköinen asiointi palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi. Sähköinen asiointipalvelu on käytettävissä vain niihin asiointeihin, mitkä on saatettu vireille asiointipalvelussa.

Työ sähköisten asiointien kehittämisen parissa jatkuu. Asiointipalvelun mahdollistamia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä asiointipalvelun kautta voi saattaa asian vireille, vastaanottaa täydennyspyynnöt, vastata täydennyspyyntöihin sekä vastaanottaa asiaa koskevat päätökset. Jatkossa asiointipalvelun kautta on mahdollista myös täydentää asiointia omaehtoisesti, vaikka täydennyspyyntöä ei olisi tehty. Tiedotamme erikseen, kun uusia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilö:

Ylitarkastaja Lilja Niemi

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto