Jyväskylän yliopiston väitöskirja palkittiin maailman parhaana monitavoitteisen päätöksenteon alalla

Informaatioteknologian tiedekunnan tutkija Bhupinder Singh Saini palkittiin International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) -konferenssin yhteydessä parhaasta monitavoitteisen päätöksenteon alan väitöskirjasta.

Saini väitteli Jyväskylän yliopistosta vuonna 2022 ja työskentelee tällä hetkellä professori Kaisa Miettisen johtamassa monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä rakentaa tietokonepohjaisia ratkaisuja, joilla voidaan tukea päätöksentekoa tilanteissa, joissa on useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

MCDM Doctoral Dissertation Award -palkinto myönnetään väitöskirjalle, joka on erityisen ansioitunut teorian tai menetelmien kehittämisessä tai soveltamisessa monitavoitteisen päätöksenteon tukemisen alalla.

”Palkinto on osoitus siitä, että Sainin väitöskirja on paras vuoden 2022 alun jälkeen julkaistu monitavoitteisen päätöksenteon tukemisen alan väitöskirja maailmassa. Olen todella iloinen siitä, että tutkimusryhmässämme on näin lahjakas ja ansiokas tutkija”, Miettinen kertoo.

Sainin väitöskirja keskittyy vuorovaikutteisiin menetelmiin, joissa päätöksenteossa auttavaa tukityökalua voidaan ohjailla omien mieltymysten ja asiantuntijuuden avulla.

”Monitavoiteoptimoinnissa etsitään parasta kompromissiratkaisua ongelmille, joissa kaikkea ei voi saada. Tukityökalu auttaa päätöksen tekemisessä, mutta on tärkeää, että päätösongelman asiantuntija pystyy vaikuttamaan kompromissiratkaisun valintaan”, Saini kuvailee.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun The International Society on Multiple Criteria Decision Making palkitsee väitöskirjan suomalaisesta tutkimusryhmästä.