Uusi M400 metrojunasarja korvaa vanhat metrojunat – hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi hankesuunnitelman M400-metrojunien hankinnasta perjantaina 14.6.2024. Seuraavaksi HSL:n hallitus antaa hankesuunnitelmasta lausunnon, jonka jälkeen suunnitelma etenee päätöksenteossa kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. Hankesuunnitelman lopullinen hyväksyntä tulee ajoittumaan marraskuun 2024 tietämille.

“Uusi junasarja lisää koko metron luotettavuutta, turvallisuutta ja matkustusmukavuutta. Lisäksi uudet junat ovat ympäristöystävällisempiä kuin vanhat, sillä uudet junat kuluttavat vähemmän ajoenergiaa”, sanoo hankinnasta vastaavan Kaupunkiliikenneyhtiön kalustopalvelupäällikkö Heidi Heikkilä.

Hankinnalla parannetaan metron kapasiteettia, luotettavuutta ja matkustusmukavuutta

Kaupunkiliikenne Oy on aiemmin kommunikoinut uusivansa metron radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän. Uusien metrojunien hankinnalla mahdollistetaan kaluston yhteensopivuus uuteen liikenteenohjausjärjestelmään. Tavoitteena on käynnistää uusi puoliautomaattinen, 30 sekuntia nykyistä tiheämmän vuorovälin mahdollistava liikenteenohjausjärjestelmä vuonna 2029 nykyisen, pakkopysäytyslaitteeseen perustuvan järjestelmän rinnalle.



Myöhemmin 2030-luvulla metroa on tarkoitus liikennöidä kokonaan puoliautomaattisesti, ja nykyinen pakkopysäytysjärjestelmä väistyy kokonaan tullessaan elinkaarensa päähän. Ohjaamossa on myös jatkossa kuljettaja, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että metro voi lähteä turvallisesti asemilta, sulkea ovet sekä toimia poikkeus- ja hätätilanteissa.

Tavoitteena on, että vain nykyiset M300-junat sekä tulevat M400-junat varustetaan toimimaan uudella liikenteenohjausjärjestelmällä. Uudistuksilla parannetaan metron luotettavuutta sekä kapasiteettia, kun metroa voidaan liikennöidä tiheämmällä vuorovälillä.

Hankinnassa tullaan kiinnittämään erityishuomiota matkustajakokemuksen parantamiseen, matkustajakapasiteetin tehostamiseen ja pysäkkitoimintojen sujuvoittamiseen.

Projekti ajoittuu vuosille 2023–2034. Ensimmäisiä uusia metrojunia testataan liikenteessä vuodesta 2029 alkaen ja matkustajaliikenne alkaa vuonna 2032.



Hankkeen kokonaishinta ilman optioita on 250 miljoonaa euroa.