HJK:n Bolt Areenan odotettu aurinkovoimala valmis tuottamaan sähköä

Paneeleita Bolt Arenan aurinkovoimalassa on yhteensä 352, ja voimalan tuotanto noin 100 MWh. Se kattaa noin 16 prosenttia stadionin energiantarpeesta ottelukauden aikana. Loput Bolt Arenan tarvitsemasta energiasta on myös tuotettu päästöttömästi.

HJK:n aurinkovoimala kompensoi oman hiilijalanjälkensä muutamassa vuodessa. Sen jälkeen voimala vähentää Bolt Arenan sähkönkulutuksen päästöjä vuosikymmenien ajan.

Aurinkovoimala on ollut erityinen hanke siksikin, että asennuskohde oli kokonsa ja sijaintinsa puolesta haastava. Voimalan rakennutti Lumme Energian sisaryhtiö Solarigo, joka tunnetaan suurista aurinkovoimalahankkeista Suomessa.

– Voimala maksaa itsensä takaisin taloudellisesti noin 10 vuodessa. Loput 20–30 vuotta tuotannon kustannukset ovat pienet ja muodostuvat huollosta sekä ylläpidosta. Polttoaine eli auringon valo on ainakin toistaiseksi maksutonta, kertoo Solarigon CTO Ville Vairinen.

Vuosien yhteistyö vastuullisuuden parissa huipentuu

Lumme Energian ja HJK:n yhteistyö on jatkunut jo useita vuosia. Aurinkovoimala on viimeisin ja suurin osoitus molempien sitoutuneisuudesta parempaan tulevaisuuteen. Nyt yksi suomalaisten urheiluseurojen lippulaivoista voi näyttää esimerkillään, mitä markkinointiyhteistyö voi olla ja miten se hyödyttää kaikkia – ilmastoa myöten.

– Kauan odotetun aurinkovoimalan valmistuminen antaa uutta potkua HJK:n vastuullisuustyölle juuri parhaan aurinkoenergian tuotantosesongin kynnyksellä, iloitsee Johanna Viskari, Lumme Energian asiakaskokemusjohtaja.

– Vastuullisuus meille HJK:lla on konkreettisia tekoja joka päivä, sekä kentällä että sen ulkopuolella. Emme vain puhu kestävämmästä tulevaisuudesta, vaan olemme sitoutuneita toteuttamaan sitä myös käytännössä. Aurinkovoimalan valmistuminen on historiallinen hetki suomalaisessa jalkapallossa, ja on suuri kunnia olla tällaisessa hankkeessa mukana upean kumppanimme Lumme Energian kanssa. Toivomme paljon aurinkoisia päiviä, hymyilee HJK:n myyntijohtaja Esko Villman.

Yhteistyön varrelle on mahtunut myös muun muassa otteluiden hiilijalanjäljen laskentaa sekä yhteisiä kampanjoita erilaisista vastuullisuusteemoista. Viskari kertoo, että yhteiset arvot ja molempien osapuolien halu osallistaa yleisöä mukaan tekevät Lumme Energian ja HJK:n yhteistyöstä helppoa.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen pitää HJK:n aurinkovoimalaa loistavana asiana.

– Liikuntapaikojen ylläpitäminen on usein hyvin energiaintensiivistä. Uusiutuvilla energialähteillä voimme tulevaisuudessa edistää liikunnan ja urheilun toiminnassa ympäristövastuullista entistä paremmin. Bolt Arena on hieno esimerkki siitä, että vanhoissakin kohteissa voidaan jälkikäteen ottaa käyttöön uusia energiamuotoja.