Tammiaisten sillan pintarakenteet uusitaan Loimaalla maantiellä 12727, liikenne ohjataan kiertotielle

Tammiaisten silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, joka on valmistunut 2002. Sillalle on tehty useampi ylläpitokorjaus 2010-luvulta alkaen. Vaurioitumista on tarkasteltu vuonna 2022 tehdyssä laajennetussa yleistarkastuksessa. Tarkastuksessa on havaittu muun muassa vaurioita päällysteessä sekä puutteita kuivatuksessa. Sillan kannen pintarakenteet uusitaan vedeneristyksineen sekä kuivatuslaitteita parannetaan.

Tammiaisten sillan korjaustyöt alkavat 1.7.2024 liikennejärjestelyiden rakentamisella sekä valmistelevilla töillä. Liikenne siltapaikalla katkaistaan maanantaina 1.7.2024 klo 10, jolloin nykyisen sillan pintarakenteiden purkutyöt aloitetaan. Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle Vampulan kautta eli maantien 2101 (Mälläistentie), maantien 12715 (Tanokkaantie) ja 12719 (Huhtaantie) kautta. Kiertotien pituus on noin 19 kilometriä. Jalankulkuturvallisuuden takia ei siltatyömaan läpi pystytä pintarakenteiden purku- ja rakentamistöiden aikana järjestämään kulkuyhteyttä.

Sillan liikennekatkoaika on suunniteltu koululaisten kesäloma-aikaan ja maataloustöiden kiireaikojen ulkopuolelle. Silta avataan liikenteelle pintarakennetöiden valmistumisen jälkeen viimeistään 12.8.2024 mennessä. Siltapaikan viimeistelytyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä sillalla on noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan sijainti kartalla (Google Maps)

Urakoitsijana hankkeessa toimii Infraroad Oy.

Liitteenä kiertotie kartalla.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

Projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 0295 022 529 (18.–20.6.2024)

Siltainsinööri Ari Salo, p. 0295 022 830 (24.6.–12.7.2024)

Projektipäällikkö Kauko Marttila, puh. 0295 027 041 (15.–26.7.2024)

Infraroad Oy: