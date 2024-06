Itä-Suomen ensimmäisen tuulivoimapuiston avajaistapahtuma veti väkeä

Nuolivaaran tuulivoimapuisto on wpd Suomi Oy:n kehittämä ja rakennuttama tuulivoimapuisto, joka valmistui vuonna 2023. Siellä on yhteensä 17 voimalaa, joiden kokonaisteho on 100 MW. Puisto tuottaa 300 000 megawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin neljää prosenttia koko Lapin sähkönkulutuksesta ja puolta prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Se vähentää hiilidioksidia noin 270 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 40 000 suomalaisen päästöjä.

Perjantaisen avajaistilaisuuden puhujat, Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Tapio ja Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, olivat yhtä mieltä omissa puheenvuoroissaan tuulivoiman välttämättömyydestä niin vihreämmän tulevaisuuden kuin kuntien tulevan elinvoiman kannalta. Parkkisen mukaan tuulivoimalahankkeet ovat ainoita, joista kunnat pystyvät saamaan merkittävää tuloa. Myös wpd Suomen varatoimitusjohtaja ja hankkeen hankekehityspäällikkönä toiminut Mattias Järvinen iloitsi Nuolivaaran avajaistapahtuman suosiosta.

- Tavoitteemme oli, että järjestämme yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa juuri sellaisen tapahtuman, mitä juuri paikalliset asukkaat toivovat kokevansa. Tapahtuma onnistuikin paremmin kuin osasin odottaa; paikalle saapui erityisen paljon tuulivoimala-alueen lähialueen asukkaita, jotka olivat kiinnostuneita näkemään ja kuulemaan puiston vaiheista ja toiminnasta. Kävin itsekin paljon hyviä keskusteluja kuntalaisten kanssa. Tämä oli meidän wpd Suomen ensimmäinen avajaistapahtuma ja menestys kertoo siitä, että vastaavia tapahtumia kannattaa ehdottomasti järjestää jatkossakin, Järvinen päätteli.

Avajaisyleisöä viihdytti illan aikana paikallisia ja paikallislähtöisiä artisteja, kuten laulaja-lauluntekijä Jore Marjaranta, taikuri Juha-Matti Ristiharju sekä televisiosta tuttu juontaja Tomi Tuominen. Halukkaiden ilmoittautuneiden kesken arvottiin myös voimalavierailuja sisään tuuliturbiiniin ja sen huipulle upeiden maisemien ääreen.