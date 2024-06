Hesburger osti vähemmistöosakkuuden UUNI-pizzeriasta

UUNI-pizzerialla on yhdeksän ravintolaa, ja se työllistää tällä hetkellä 57 työntekijää. Yritys on osin työntekijöidensä omistama.

”UUNI-pizzeria on oma itsenäinen brändinsä ja tulee sellaisena säilymään. Hesburger on puolestaan perheyritys, joka pystyy tarjoamaan ketjun osaamista käyttöömme. Yhteistyön tarkoitus on tukea UUNI-pizzerian kasvua”, UUNI-pizzerian toimitusjohtaja Lauri Kokko sanoo.

”Uskomme, että voimme tarjota UUNI-pizzerialle ideoita ketjutoiminnan kehittämisessä. Haluamme Hesburgerissa edelleenkin keskittyä hampurilaisiin. Emme ole suoranaisesti mukana UUNI-pizzerian operatiivisessa toiminnassa”, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo.

Kiireettä kohotettu taikina

Idea omaan pizzeriaan sai alkunsa jo Lauri Kokon lapsuudessa.

”Ihailin lapsena pizzakuskeja. Halusin samanlaisen hienon vyölaukun kuin kuskeilla oli. Uskon, että sieltä sitten jäi kytemään idea lähteä alalle”, Kokko hymyilee.

Ketjun ensimmäinen ravintola avattiin vuonna 2020. Ravintoloiden sydän on pizzauuni. UUNI-pizzerian New Nordic Style -pizzassa italialainen pizzaperinne yhdistyy pohjoismaiseen makuun ja mieltymyksiin.

”Meidän pizzamme on seuraavan sukupolven tuote. Keskitymme pizzoissamme kolmeen pyhään elementtiin: tomaattikastikkeeseen, juustoon ja pohjaan. UUNIn salaisuus on suomalaisessa intohimossa ja kiireettä kohotetussa taikinassa.”

”Haluamme rakentaa myös UUNI-pizzeriakonseptia kaikessa rauhassa. Ehkä tulevaisuudessa voi avautua Franchising-yrittäjyysmahdollisuuksia valtakunnallisesti”, Kokko sanoo.

UUNI-pizzeriat:

UUNI-pizzeria Kaarina

UUNI-pizzeria Lohja

UUNI-pizzeria Naantali

UUNI-pizzeria Raisio

UUNI-pizzeria Salo

UUNI-pizzeria Turku Kupittaa

UUNI-pizzeria Turku Center

UUNI-pizzeria Turku Kastu

UUNI-pizzeria Turku Martti