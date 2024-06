Suomalaisen sirkuksen katsojaluvut ennätyskorkealla

Suomalaisten sirkusryhmien, erilaisten kokoonpanojen ja sooloartistien esitykset saivat vuonna 2023 yhteensä lähes 360 000 katsojaa, mikä ylittää aikaisemman ennätysvuoden, 2019, katsojamäärän 344 000.

Lukuihin on laskettu sirkustaiteen parissa työskentelevät kokoonpanot, joista useimmat edustavat nykysirkusta. Jos lukuun lisätään vielä Sirkus Finlandian katsojamäärät, sirkus on vuonna 2023 saanut yli puoli miljoonaa katsojaa.

Sirkus on perinteisesti ollut kiertävä taidemuoto, jota on esitetty turuilla ja toreilla. Nyt katusirkusesitykset, eri paikkoihin pystytetyt kiertävät sirkusteltat ja yleisölle helposti saavutettavat sirkuksen ulkoilmatapahtumat lisääntyivät selvästi myös Suomessa. Lue myös artikkelimme: Turuilla, toreilla ja kadulla - Sirkustaiteilijat ujuttautuvat pikku hiljaa kaikkialle.

Esitysten määrä ulkomailla lähes kaksinkertaistui

Suomalaiset sirkusryhmät esiintyvät runsaasti ulkomailla. Vuonna 2023 suomalaista sirkusta esitettiin 30 eri maassa yhteensä 725 kertaa. Ulkomaanesitysten ja katsojien määrä lähes tuplaantui edellisestä vuodesta.

Esitykset saivat ulkomailla lähes 192 000 katsojaa, mikä on yli puolet suomalaisen sirkuksen koko vuoden katsojamääristä. Sirkuksen erityispiirre onkin, että joka kuudennen sirkusryhmän katsojista valtaosa tulee ulkomaanesityksistä.

Tähän on monta selitystä. Yhtäältä sirkuksessa erimaalaiset taiteilijat työskentelevät luontevasti yhdessä, ja kansainvälinen sirkustaide ylittää helposti maiden ja kulttuurien rajat. Toisaalta Suomessa taas on niukasti mahdollisuuksia ja tiloja nykysirkuksen esittämiseen, joten monet alunperin suomalaiset ryhmät päätyvät toimimaan enimmäkseen muualla Euroopassa, jossa sirkusammatin harjoittamiselle on paremmat edellytykset.

Esimerkiksi Sirkus Aikamoinen kiersi viime kesäkaudella Ruotsissa, Ranskassa ja muualla Euroopassa omalla sirkusteltalla ja kolmella esityksellään. Sen koko vuoden esityksistä 75 % tapahtui ulkomailla. (Kuva: Sirkus Aikamoinen & Circus I Love You @ Minja Kaukoniemi)

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus keräsi sirkuksen vuoden 2023 esitys- ja katsoja- sekä talousluvut 46 alan toimijalta, joista kaksi kuuluu esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmään (VOS), 14 sai Taiken myöntämää harkinnanvaraista valtionavustusta toimintaansa ja valtaosa (30) toimii ilman vakiintunutta rahoitusta.

Yksityiskohtaiset tilastotiedot tarkasteltavissa ja ladattavissa Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen sivuilta, kohdasta Tilastot.