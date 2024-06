Kesäinen Viro on täynnä tekemistä ja tapahtumia

Piipahda näyttelyssä Tallinnassa

Maailmankuulu, mutta salaperäinen Banksy on Bristolissa syntynyt taiteilija, jonka rajoja rikkovat työt ovat herättäneet maailmalla paljon huomiota. Taitelijan uraa esittelevässä "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" -näyttelyssä on yli 200 mystisen taiteilijan kuuluisaa teosta.

Telliskivi M-hoone, Telliskivi tn 60/3, 10412 Tallinna, Mystery of Banksy -näyttely avoinna 5.7. alkaen, liput 9-49 euroa. Näyttely jatkuu 27.10. saakka.

Vanhaan voimalaitokseen syntynyt Viron nykytaiteen museo on vuosittain avoinna huhtikuusta joulukuuhun, joten kesä on mainiota aikaa tutustua ajankohtaisiin ja ilmaisiin näyttelyihin. EKKM avaa kesäkuussa kansainvälisen “Down in the Bog – Sporulation” -näyttelyn, jossa taitelijat, designerit ja luonnontieteilijät kertovat turvemaiden tärkeästä roolista ekosysteemissämme. Näyttely on norjalaisen Karolin Tampereen kuratoima.

Contemporary Art Museum of Estonia, Kursi 5, Tallinna, vapaa pääsy

Legendaariseen vesilentokonehangaariin interaktiivisesti toteutettu Lentosataman merimuseo on kevään aikana käynyt läpi mittavan saneerauksen ja avautunut taas yleisölle. Viron suosituin museo sisältää itse asiassa kaksi kohdetta: Vanhankaupungin pohjoisportilla paksun Margaretan tornissa on esillä merenkulun historiaa keskiajalta lähtien ja Lentosatamassa voi kiehtovaan merenkäyntiin tutustua noin 200 aluksen lisäksi myös interaktiivisesti.

Meremuuseum, Lennusadam Vesilennuki 6, Tallinna; Paks Margareeta Pikk 70, Tallinna, liput 20–30 euroa tai Viron museokortilla

Viron arkkitehtuurimuseo sijaitsee D-terminaalin ja Rotermannin välissä vanhassa suolavarastossa, joka on itsessään yksi Tallinnan huomattavimmista teollisuusarkkitehtuurikohteista. Ajankohtaisia näyttelyitä ovat Viron teatterirakennukset (mukana mm. suomalaisarkkitehtien Armas Lindgrenin ja Vivi Lönnin suunnittelema Tallinnan Estonia-konserttitalo ja Tarton Vanemuine) sekä kiinnostava esittely Linnahallin historiasta ja arkkitehtuurista.

Viron arkkitehtuurimuseo, Ahtri 2, Tallinn. Avoinna ti-su 11-18, liput 10 ja 5 euroa tai Viron museokortilla.

Kaikki muut ajankohtaiset tiedot ja ideat Tallinnan museoihin ja näyttelyihin Visit Tallinnan vinkkikalenterista suomeksi.

Maltti on valttia, Tallinnan katutyöt valmistumassa

Tallinnassa on tehty mittavia katu- ja raitiotieverkoston uudistamistöitä. Työt ovat loppusuoralla, sataman alue alkaa olla kunnossa ja ydinkeskustan kadut ovat pääosin taas avoinna autoille. Raitiotielinja satamaan valmistunee kesäkauden aikana ja muiden uuden raitiolinjan rakentamiseen liittyvien rakennustöiden arvioitu valmistumisajankohta on helmikuu 2025. Aina ajan tasalla olevat Tallinnan julkisen liikenteen aikataulut löytyvät osoitteesta transport.tallinn.ee

Musiikkia ja festivaaleja

Vuosittain heinäkuussa Viljandin linnanraunioissa ja sympaattisen pikkukaupungin keskustassa järjestettävä kansanmusiikkifestivaali Viljandi Folk on yksi Pohjoismaiden ja Baltian suurimmista ja arvostetuimmista folk-festivaaleista. Yli 50 virolaisen ja kansainvälisen esiintyjän joukossa on mm. Viroa Euroviisuissa edustanut, jouhikoillaan fanit hurmaava Puuluup, live-esiintymisistään kuuluisa Svjata Vatra ja Viron folkpop-sensaatiot Curly Strings ja Trad.Attack!.

Viljandi Folk, Viljandi, 25.-28.7.2024, liput 1–3 päivää 45-173 €

Tartto on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja sen kattavassa ohjelmassa on myös monta kiinnostavaa ja hauskaa kesätapahtumaa. Tarton keskustan Vapauden puistotie muuttuu yli kuukauden ajaksi autoista vapaaksi, muuttaen keskustan jättimäiseksi kesäfestarialueeksi. Bryan Adams sekä Jacob Collier ja Take 6 konsertoivat kesällä Tartossa.

Tartu2024, Tartto

Itä-Viro ja Myyrä

Itäinen Viro on monelta suomalaiselta vielä näkemättä, vaikka se sijaitsee vain parin tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Reissu sinne kuitenkin kannattaa, sillä alue lumoaa kulttuurillaan, historiallaan ja luonnollaan, jollaista ei muualla maassa pääse kokemaan. Uudet, suomalaisia matkailijoita varten luodut teemareitit vievät maakunnan upeisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin Suomenlahden rannalta Peipsijärvelle. Uusia kohteita matkailijalle ovat myös Narvan kunnostettu raatihuone VR-elämyksineen, kiehtova Salaperäinen Sillamäe -näyttely ja toukokuussa avautunut Aidun vesiurheilukeskus. Syksyllä Itä-Viro saapuu suomalaisten olohuoneisiin, kun maailman älykkäin kilpailureality Myyrä palaa MTV:lle neljännen tuotantokauden jaksoin. Tällä kertaa myyrää etsitään Roope Salmisen johdolla Itä-Virossa ja Tallinnassa.

Itä-Virumaan kotisivut tarjoavat inspiraatiota reissulle myös suomeksi.

Foodien suosikkikohteet

175 kilometrin mittaiselta Peipsin ruokakadulta löytyy taatusti jokaiselle jotakin. Vasknarvasta Saaboldaan levittäytyvällä reitillä on kaikkialta Virosta saapuneita pop-up-ravintoloita, jotka tarjoavat perinteisiä ja moderneja herkkuja Peipsin äärellä kasvaneista raaka-aineista.

Peipsin ruokakatu 175 km, Peipsi-järvi 17.-18.7.

Viron kesäpääkaupungin Pärnun vilkkain katu muuttuu streetfood-fanien pyhiinvaelluskohteeksi, kun erilaiset ruokarekat ja -kojut sekä villit ruokabileet valtaavat heinäkuun viimeisenä lauantaina Suppeluse-kadun ja Brackmanin puiston. Pärnu Maitsete Uulits -katuruokajuhlan on laittanut alulle Tallinnan suosittu SALT-ravintola, joka on kutsunut mukaan Viron parhaita streetfood-taitajia. Päivän mittaan musiikista vastaavat katusoittajat ja illalla foodieita viihdyttää Viron suosituin bile-DJ Tom Liljenthal.

Suppeluse Tänav, Pärnu, 27.7.

Viron viehättävimmät sadonkorjuujuhlat vietetään syyskuussa Saarenmaalla. Kymmenpäiväinen Saarenmaan Ruokafestivaali levittäytyy myös Muhulle ja kattaa valtavan määrän herkkuja yhteisiin pöytiin. Paikallisten kasvattamia ja valmistamia raaka-aineita, hilloja, säilykkeitä, ruokia ja mausteita voi festivaalin aikana ostaa Saarenmaan ruokakaupoista, yksityiskodit avaavat oviaan omenakahvilapäivän muodossa ja Saarenmaan pääkaupungin Kuressaaren kaduilla järjestetään 570 ruokapöydän kokoinen yhteispiknik.

Saarenmaan ruokafestivaali 6.-15.9.