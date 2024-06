Pohjois-Savon vesien tilaa parannetaan useilla uusilla kunnostushankkeilla – kunnostustoimia yhä enemmän valuma-alueille

Vuoden 2024 aikana eri puolilla maakuntaa käynnistyneet kunnostushankkeet tähtäävät kaikki vesien tilan parantamiseen toimenpiteillä, joita toteutetaan vesistöjen lisäksi entistä enemmän vesistöjen valuma-alueilla.

-Kunnostusmenetelmistä hoitokalastus on useassa hankkeessa toimenpiteenä, lisäksi perustetaan vesiensuojelukosteikko, muutetaan vanha säätöpato pohjapadoksi, pureudutaan valuma-alueen kuormituksen hillitsemiseen laajoilla alueilla ja päivitetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia, luettelee Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Sanna Katajamäki kunnostushankkeiden toimenpiteitä.

Uusien hankkeiden lisäksi käynnissä vuoden 2024 aikana on 17 edellisinä vuosina rahoitettua kunnostushanketta. Kaikkiaan kunnostustoimia toteutetaan ja suunnitellaan tämän vuoden aikana yhteensä 26 eri hankkeessa.

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2027 mennessä

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää useissa sadoissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia.

-Hankkeilta toivotaan entistä vahvempaa valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä toisiaan tukevien hankkeiden järjestelmällistä toteuttamista, Katajamäki kertoo tavoitteista.

Avustettavien hankkeiden taustalla on valtakunnallisten vesienhoitotavoitteiden lisäksi alueellinen vesienhoidon toimenpideohjelma, jossa on määritelty tavoitteita tilaltaan heikentyneiden vesistöjen kunnostamiselle. Lähes kaikki tämän vuoden avustuskohteet ovatkin toimenpideohjelman kohteita, joten tavoite kohti hyvän tilan vesistöjä on jälleen pienen askeleen lähempänä toteutumista.

Kunnostustoimijoita ja yhteistyötä kaivataan lisää

Kunnostushankkeen käynnistäminen ja hallinnointi vaatii aktiivisia toimijoita ja sitoutumista hankkeeseen useiksi vuosiksi. Apua ja neuvontaa hankkeen käynnistämiseen on saatavilla ja myös hankkeen aikana voi aina kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Yhdistämällä sekä maa- ja vesialueen omistajien, paikallisten tahojen, asiantuntijoiden että kuntien osaamista ja näkemyksiä on saatu onnistuneita hankkeita toteutettua ja yhteistyötä tulee edelleen laajentaa.

Harkinnanvaraisia kunnostusavustuksia vuoden 2023 haussa hakivat kunnat, osakaskunnat, paikalliset yhdistykset sekä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteensä avustuksia myönnettiin n. 260 000 € ja hankkeita rahoitettiin sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoilla. Seuraava avustusten haku käynnistyy jälleen loka-marraskuulla 2024. Tarkemmat tiedot vuonna 2024 rahoitetuista hankkeista sekä muista käynnissä olevista hankkeista löytyvät liitteenä olevasta hanketaulukosta sekä kartasta.