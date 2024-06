Olisiko kaupan take away -astioiden uudelleenkäyttö mahdollista? S-ryhmä tutkii mitä se vaatisi

S-ryhmän projekti ja yhteiskokeilu liittyvät VTT:n ja Vaasan yliopiston johtamaan Reusify-tutkimuskokonaisuuteen, jossa partnereina sekä konsortiojäseninä S-ryhmän lisäksi toimii yli 20 muuta keskeistä suomalaista yritystä ja tekijää pakkausten uudelleenkäytön mahdollistavassa arvoketjussa. S-ryhmän omaa selvitystä ja mallinnusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteiskokeilun ja tutkimuskonsortion kanssa.

Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa S-ryhmän tavoitteena on ymmärtää paremmin mitä mahdollinen pakkausten uudelleenkäyttö myymälän prosesseissa sekä niin myymälätyöntekijöiden kuin asiakkaiden arjessa voisi tarkoittaa ja vaatia. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaisten toteutusmallien kustannus- ja ympäristövaikutukset. On tärkeää varmistaa, millaisia hyötyjä kierrätysmallista voisi olla.

"Selvää on, että tavallaan yksinkertaiselta kuulostava pakkausten uudelleenkäyttö vaatii pelkästään meillä ruokakaupassa monen eri yksityiskohdan pohtimista ja testaamista ja lisäksi monivaiheista yhteistyötä useamman eri yrityksen kesken. Asia ei ole niin helppo, että se ratkaistaisiin vaikka vain kaupan sisällä. Kyse on kokonaisavaltaisesta järjestelmämuutoksesta", toteaa vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki S-ryhmän marketkaupasta.

Yksi keskeinen tarkasteltava asia on asiakkaiden odotukset ja valmius. Vierastaisivatko asiakkaat vaikkapa salaattiastioiden uudelleenkäyttöä ja olisivatko he esimerkiksi valmiita mahdollisesti tarvittavan panttijärjestelmän tuomaan prosessiin tai kustannukseen. Tärkeää olisi myös varmistaa järjestelmän helppous. Olisiko uudelleenkäyttö mahdollista vain tietynlaisissa kaupoissa vai myös vaikkapa verkkokaupassa? Palveluratkaisujen tutkimisessa keskeistä on myös tutkia skaalautuvuuden mahdollisuudet tulevaisuuden uudelleenkäytettäville pakkauksille, kuten jogurttipurkkien tapaisille elintarvikepakkauksille.

"Projektin lopputuloksena ei tule olemaan vielä valmis käyttöön otettava järjestelmä vaan parempi ymmärrys siitä, mitä mahdolliseen toimintamalliin tarvittaisiin ja olisiko se eri kanteilta katsottuna kannattavaa. Olemme innoissamme siitä, että rahoituksen ja projektin kokoaman laajan yhteistyöverkoston turvin pystymme selvittämään asiaa näin kattavasti ja tekemään sekä oppimaan yhdessä. Haluamme jatkuvasti kehittää paitsi omaa toimintaamme myös edesauttaa yhteisiä toimintamalleja ja kuluttajien edellytyksiä ilmastofiksuihin ja resurssiviisaisiin tekoihin", painottaa Lehtimäki.

Jatkuvaa työtä kiertotalouden edistämiseksi

S-ryhmä on sitoutunut kansainvälisen Ellen MacArthur -säätiön ja YK:n käynnistämän The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksen kautta muovin kiertotalouden edistämiseen jo vuodesta 2018 lähtien. Sitoumuksen olennaisimpia tavoitteita ovat muun muassa turhan muovin välttäminen ja kierrätettävyyden parantaminen. Sitoumuksen avulla edistetään myös muovin uudelleenkäyttöä, mikä vähentää neitseellisen muovin tarvetta pakkauksissa. Lisäksi S-ryhmä on sitoutunut kertakäyttömuovidirektiiviä koskevaan green deal -sopimukseen, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää muovisten kertakäyttöisten annospakkausten ja juomamukien kulutusta. Lisäksi S-ryhmä on kaudella 2022–2026 mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jonka yhtenä tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisujen käyttöä.