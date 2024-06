Arctio Truck Stop etenee – Plugit suunnittelee raskaan liikenteen latausasemaa Tornioon

Plugit Finland Oy on tehnyt suunnitteluvarauksen sähköisen liikenteen latausasemaa varten Tornion Arctio Truck Stop -alueelle. Suunniteltu latausasema tulisi palvelemaan pääasiassa raskaan kaluston tarpeita, mutta latausasema on käytettävissä myös henkilöliikenteelle.

Plugit on laajentanut latausverkostoaan systemaattisesti etelästä pohjoiseen, minkä vuoksi myös Tornion rooli logistisena solmukohtana on tullut esille. Suunniteltu asema tulee olemaan osa Pro DC-suurteholatausasemaverkostoa, jonka ensimmäinen asema avautui Tampereelle 2023.

Plugit Finland Oy:n latauspalveluliiketoiminnasta vastaava Lauri Keskinen:

– Plugitin missio on luoda raskaan liikenteen vihreitä käytäviä, jotka mahdollistavat sähköistymisen keskeisillä tavaraliikenteen väylillä. Plugitin asemaverkoston laajentuminen Tornioon on looginen osa tätä kehityskulkua.





Sijoitteluluonnos suunnittelun helpottamiseksi

Business Tornio on edistänyt Arctio Truck Stop -alueen kehittymistä. Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeessa on teetetty sijoitteluluonnos, jossa eri toimintoja on sijoiteltu alueelle turvaetäisyydet huomioiden tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Suunnittelutyön tuotoksena luotiin opas, jonka tarkoituksena on auttaa vastaavia alueita kehittäviä organisaatioita ympäri Suomen.

– Nyt tehdyn suunnitelman myötä Arctio Truck Stop ottaa selkeän askeleen kohti alueen toteutumista. Suunnitelmassa on otettu huomioon eri toimintojen vaatimia turvallisuustekijöitä, minkä myötä alueen kehittämiseen on selkeä ja konkreettinen näkemys. Selvitystyössä on käyty keskustelua myös viranomaisten kanssa ja lopputuloksena on tuotettu suunnittelutoimintoja helpottava sijoitteluluonnos ja suunnittelua helpottava tiekartta, kertoo Business Tornion Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeen projektipäällikkö, yrityskehittäjä Miikka Laitinen.

Lisätietoja:



Lauri Keskinen

Latauspalveluliiketoiminnan johtaja

Plugit Finland Oy

+358 50 323 7560



Hannaleena Posti

Vs. toimitusjohtaja

Yrityskehittäjä

Business Tornio Oy

+358 40 661 2939

Miikka Laitinen

Yrityskehittäjä

Projektipäällikkö Hukasta hyötyä - Tulevaisuudessa tuottoa -hanke

Business Tornio Oy

+358 40 842 0677

Plugit Finland Oy on johtava sähköisten ajoneuvojen latausratkaisutoimittaja. Uskomme henkilökohtaiseen palveluun yhdistettynä lujaan ammattitaitoon ja oikeisiin teknologiavalintoihin. Rakennamme aikaa ja käyttöä kestäviä latausratkaisuja, jotka toimivat nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteemme on luoda ja tuoda älykkäät latausratkaisut sinne, missä niitä tarvitaan: koteihin, työpaikoille, liikekeskuksiin ja ammattiliikennöitsijöille. Latausratkaisujemme kulmakivinä on kaksi keskeistä ominaisuutta: kustannustehokkuus ja toimintavarmuus.

Business Tornio Oy on Tornion kaupungin ja paikallisien yritysten omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen sekä matkailun kehittämispalvelut. Yhtiön Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeessa edistetään puhtaaseen siirtymään liittyvien liiketoiminta-alueiden ja ekosysteemien kehittymiseen liittyviä askeleita alueella, sekä erityisesti hukan ja hukkalämmön jatkohyödyntämiseen liittyvien toimintojen ja mahdollisuuksien kehittämistä. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.