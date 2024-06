Kestävyyskasvatuksen menetelmien kehittämiseen 400 000 euron EU-rahoitus

Konsortiota johtaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Muut yliopistokumppanit ovat West University of Timisoara (Romania), University of Bolzano - Bozen (Italia) ja University of Ljubljana (Slovenia). Hankkeessa mukana olevat kansalaisjärjestöt ovat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (Suomi), Milvus Group lintu- ja luonnonsuojeluyhdistys (Romania), Adamello-Brentan kansallispuisto (Italia) ja BirdLife (Slovenia).

CREA+BIRD-hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää opettajien ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoiden kanssa luovia kestävyyskasvatuksen menetelmiä, joissa linnut ovat inspiroivana yhteisenä teemana. Tarkoituksena on yhdistää kulttuurisia kertomuksia luonnontieteelliseen tietämykseen lintujen elämästä ja näin rikastaa opetusta sekä vahvistaa oppijoiden luontosuhdetta. CREA+BIRD-hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia ja osallistavia toimintatutkimuksen menetelmiä.

Hanke niveltyy Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomiin ja tänä vuonna perustettavaan Kestävyysmurros-tutkijakouluun. Sen tutkijat työskentelevät Koulutuksen tutkimuslaitoksen tiimissä Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus. Kolmivuotinen hanke alkaa joulukuussa 2024.