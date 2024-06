Uusi juomavalikoima kiinnostaa asiakkaita: Punaviini oli starttiviikon yllättäjä – olut edelleen myydyin alkoholituote

"Tämä ensimmäinen viikko ei varmastikaan vielä täysin kuvasta viinien kysyntää kaupoissamme pitkällä tähtäimellä. Ensimmäisinä päivinä valkoviinin rinnalla erityisesti uusia mietoja punaviinejä haluttiin kokeilla ja jopa yllätykseksemme punaviinit olivat ensimmäisinä myyntipäivinä ostetumpia kuin kuohuviinit. Viikonloppua lähestyttäessä kuohuviinit nousivat kuitenkin myynnin volyymissa. Selkeä ilmiö on ollut viinin ostaminen pienessä pakkauskoossa, esimerkiksi kuohuviini kahden desilitran pulloissa", kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Asiakkaita kiinnostivat ensimmäisellä viikolla monet ennestään tutut viinibrändit, kuten Viña Maipo, Espiritu de Chile, Fresita, Mosselland, Santiago, Pizzolato ja Blue Nun. Myös uudet vahvemmat oluet kiinnostivat asiakkaita ja oluet säilyttivät paikkansa myydyimpänä alkoholituotteena S-ryhmän kaupoissa.

"Nyt alkanut toinen myyntiviikko on juhannusviikko, mikä on ruokakaupassa aina poikkeuksellinen eli tämänkään viikon perusteella emme vielä voi vetää pitkän aikavälin johtopäätöksiä. Odotuksemme on, että juhannuksen juhliin erityisesti mieto kuohuviini kiinnostaa. Varsinkin mökkijuhannuksen viettäjiä helpottaa se, että aiempaa monipuolisempi juomavalikoima löytyy nyt entistä paremmin matkan varrelta myös pienistä myymälöistä ja paikkakunnilta, joissa aiemmin ei ole voinut ostaa viiniä", pohtii Päällysaho.

Yhtenäinen viiniosasto lisäsi myös alkoholittomien viinien suosiota viime viikolla. Yleisesti ottaen alkoholittomat ja matala-alkoholilliset tuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan jo monta vuotta ja vakiinnuttaneet paikkansa asiakasomistajien ostoskorissa. Esimerkiksi alkoholittomien oluiden kategoria on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.