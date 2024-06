Riittävät rengaspaineet ja huolellinen jälkikiristys ovat resepti turvalliseen juhannusliikenteeseen

Auto on lastattu perheellä, auto on lastattu kavereilla ja auto on lastattu kaikkien matkatavaroilla sekö juhannusherkuilla. Auton renkaille torstaina alkava lomakausi merkitsee tavallista suurempaa kuormitusta.

”Kun kuormaa on tavallista enemmän, tarvitaan renkaisiin myös tavallista suuremmat paineet”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri muistuttaa.

Auton suosituspaineet löytyvät tavallisimmin kuljettajan oven karmista tai ohjekirjasta, joka voi olla myös sähköinen. Kun auto lastataan täyteen kuormaan, rengaspaineet on hyvä asettaa noin 0,2 baria suositusta ylemmäksi.

”Riittävä rengaspaine parantaa auton hallittavuutta, pienentää polttoaineenkulutusta ja ehkäisee renkaan kulumista eli on monellakin tavalla tärkeää.”

Siksi uudet autot on varustettu TMPS- eli rengaspaineen valvontajärjestelmällä. Rengaspaineet on helppo tarkistaa ja korjata huoltoasemilta löytyvillä käsimittarien avulla.

Jälkikiristys säästää isolta remontilta

Yksi tärkeistä mutta alliarvostetuista rengashuolloin toimenpiteistä on pulttien jälkikiristys. Erityisesti yhä yleisemmissä kevytmetallivanteissa jälkikiristys on kuitenkin tehtävä, kun rengasvaihdon jälkeen on ajettu noin 100 – 200 kilometrin ajon jälkeen.

”Kun rengasta vaihdetaan, pyörännavan ja vanteen väliin voi aina jäädä jotakin roskaa, jolloin kiinnityksestä ei tule täysin tiivistä ja ajaessa kiinnitys alkaa pikkuhiljaa falskata. Lopulta koko renkaan kiinnitys kuluu käyttökelvottomaksi ja pahimmillaan rengas voi jopa irrota kesken ajon.”

Useimmiten juhannuksen korvilla jälkikiristykset on jo tehty. Kulunut kevät oli kuitenkin vaihtosesongin osalta poikkeuksellinen, sillä takatalven vuoksi merkittävä osa kesärenkaista vaihdettiin alle vasta toukokuun puolivälissä.

”Jälkikiristys meinaa usein muutenkin vähän venyä suositusajasta ja uskommekin, että nyt monelta autoilijalta se on vielä tekemättä. Nyt on viimeistään hyvä aika se tehdä ennen kuin pakkaa perheen autoon ja lähtee juhannuksenviettoon mökille.”

Asiantuntevat rengasliikkeet muistuttavat asiakasta jälkikiristyksestä vaihdon yhteydessä. Rengasalan ammattilaiselle renkaan jälkikiristys on parin minuutin työ.

Kaiva kolikko esiin ja tarkasta urat

Juhannuksesta alkava lomakausi on monelle autoloman aikaa. Samalla ajankohta on hyvä hetki kääntää katse myös kesärenkaiden urien syvyyteen.

”Alkukesä on ajettu poikkeuksellisen kuivissa keleissä, jolloin vähän kuluneemmatkin renkaat ovat pitäneet. Kesärenkailla on kuitenkin pärjättävä myös kesän ja syksynkin märillä sadekeleillä, jolloin renkaalta kysytään jo aivan eri lailla vedenjohtokykyä ja pitoa”, Tuuri muistuttaa.

Laki edellyttää kesärenkaalta 1,6 mm urasyvyyden, mutta yleisenä turvarajana pidetään 4 mm urasyvyyttä. Silloin rengas johtaa vielä vettä tehokkaasti pois auton ja tienpinnan välistä. Sen sijaan matalammilla urilla sekä jarrutusmatkat että vesiliirron riski kasvavat merkittävästi. Kun turvaraja on saavutettu, on aika alkaa suunnitella renkaiden uusimista.

”Työntömittaahan ei ehkä aina autosta löydy, mutta kahden euron kolikko on urasyvyyden tarkastamisessa helppo työkalu. Sen hopeareunus on noin 4 millimetriä paksu, eli jos reunusta ei jää uraan asetetusta kolikosta näkyviin, uraa on vielä riittävästi jäljellä.”

Tiedätkö mitä teet, jos rengas puhkeaa?

Nykyrenkaat kestävät hyvin, mutta rengasrikko voi silti yllättää missä vain. Tavallisimmin rikkoihin johtavat tielle jääneet naulat tai ruuvit, mutta tieverkon kunnon heikentyessä yhä useammin myös teräväreunaiset kuopat.

Tavallisesti auton paikkaussarjasta saa hyvän ensiavun pieneen ja teräväreunaiseen reikään. Jos joudut käyttämään paikkaussarjaa tien päällä, on rengas korjautettava aina mahdollisimman pian asiantuntevassa rengasliikkeessä. Oikein tehdyn paikkauksen myötä renkaan käyttöikä säilyy ennallaan.

Jos autossasi on paikkaussarja, selvitä sen sijainti ja opettele sen käyttö ennen lähtöä. Paikkaussarjat kestävät käyttökelpoisina noin viisi vuotta. Ikääntynyt paikkaussarja kannattaa uusia rengasliikkeessä.

Mikäli rengas repeää, se on vaihdettava uuteen. pahemman rengasrikon varalta ennen matkaa kannattaa ottaa talteen tärkeimpien tie- ja rengaspalveluiden, Autoliiton (0200 8080) sekä oman vakuutusyhtiön hätänumerot jo etukäteen pahemman rengasrikon tai vahingon varalta.

Viimeistään ennen matkaa on hyvä tarkastaa, onko yksi renkaan pulteista erilainen, eli niin sanottu lukkopultti. Jos on, varmista että tiedät missä sen pulttikohtainen avainhylsy on. Lukkopultti on tehty rengasvarkauksien torjumiseksi, eli ilman oikeaa hylsyä renkaanvaihto ei tien päällä onnistu edes ammattilaiselta.

Tarkasta samalla vararenkaan kunto ja rengaspaine. Käy myös läpi auton työkalut, turvavarusteet ja varoituskolmio rengasrikon varalta. Pakkaa autoon juotavaa vettä ja säilyvää kuivaa purtavaa, sillä ruuhka-aikoina apua voi joutua odottelemaan.