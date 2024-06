Velat saataviksi — vitsi vai tavoite?

”Kyllä, velat on mahdollista muuttaa saataviksi. Olemme tehneet vaurastumisvalmennusta vuodesta 2007 lähtien, joten mikään talouteen liittyvä pulma ei ole meille vierasta. Lähes kaikkeen löytyy työkalu, joka avittaa henkilökohtaista vaurastumista”, lupaa Varapuu Oy:n perustaja ja pääkouluttaja Mikko Sjögren.

Hän lisää, että huonoista lainoista on hankkiuduttava mahdollisimman nopeasti eroon ja niiden lyhennyksistä vapautuva raha tulee sijoittaa. Resepti ei ole monimutkainen.

Kesä on vaarallista aikaa kukkarolle. Jos raha-asiat ovat retuperällä alkukesästä, todennäköisesti ne ovat vielä huonommassa jamassa syksyllä. Kesällä tulee elettyä helposti yli varojen. Jos vaaran kuitenkin pystyy tiedostamaan, ei kukkarolle käy loma-aikana köpelösti. Raha-asioiden ryhtiliike on syytä tehdä välittömästi. Tämä aloitetaan sillä, että otetaan selvää omasta taloustilanteesta, eikä kaunistella sitä, vaan ollaan rehellisiä itselle.

Velkamurskain avuksi

On olemassa hyviä ja huonoja lainoja sekä myös erittäin huonoja lainoja. Hyvät lainat kasvattavat omaisuutta, huonot vievät sitä. Erittäin huonot lainat ovat luottokorttilainoja ja pikavippejä. Niissä korko on yleensä korkea ja maksuaika lyhyt. Jos niiden maksaminen ei onnistu ajoissa, kulut kasvavat hurjaa vauhtia ja syöksykierre on valmis. Kannattaa hankkiutua huonoista veloista eroon mahdollisimman nopeasti.

Velkamurskain-työkalu on Varapuun asiakkailleen opettama työkalu, jolla huonoista lainoista päästään eroon vyörytyksen avulla puolta lyhyemmässä ajassa.

Sen idea pähkinänkuoressa on, että tehdään taulukko kaikista veloista: paljonko ollaan velkaa ja kenelle, kuinka paljon sitä maksetaan kuukaudessa ja lasketaan, mikä on lainanmaksuaika.

Jos on esimerkiksi kolmenlaista lainaa ja jokaista maksetaan sata euroa kuukaudessa, niin jostain pihistetään tai hankitaan lisätuloja, jotta voidaan maksaa ylimääräinen satanen sitä lainaa, joka on nopeimmin maksettavissa pois.

Kun laina-ajaltaan lyhin laina on maksettu pois, käytetään siitä vapautunut 200 euroa seu­raavaan lainaan.

Kun sekin on saatu maksettua, ryhdytään maksamaan 300 eurolla laina-ajaltaan pisintä lainaa. Näin toimimalla päästään lainoista eroon puolta lyhyemmässä ajassa. Tätä kutsutaan lainojen vyörytykseksi.

Kun vyörytys on suoritettu, jää 300 euroa kuukaudessa sijoitettavaksi.

Ryhtyisitkö sijoittajaksi?



Sijoittajaksi ryhtyminen saattaa kuulostaa velkaantuneen ihmisen kovissa vitsiltä, että velat muka muuttuisivat saataviksi.

”Ensin on kuitenkin hankkiuduttava eroon huonoista lainoista, jotka nakertavat taloutta. Seuraavaksi aletaan sijoittamaan. Pienetkin summat riittävät. Pääasia on, että sijoitustoiminta aloitetaan, eikä odoteta aikaa, kun jostain ilmestyy ylimääräistä rahaa, koska sitä aikaa ei tule”, tietää Sjögren.

Jotta oma talous saadaan tasapainoon, on suositeltavaa, että kymmenen prosenttia nettotuloista säästetään puskuriksi ja saman verran sijoituksiin. Jos summa tuntuu suurelta, riittää viisikin prosenttia sijoituksiin. Tärkeintä on sijoitustoiminnan aloitus.

Sijoittaa voi monella tavalla. Arvopaperit ovat yksi hyvä kohde, miissä pääsee pienellä summalla alkuun. Esimerkiksi rahastot sopivat aloittelijalle mainiosti. Passiiviset indeksirahastot ovat pienikuluisia ja tarjoavat pääsyn hajautettuun sijoitukseen alimmillaan 15 eurolla kuukaudessa. Se on hyvä tapa päästä alkuun.

Luo oma sijoitusstrategiasi

On tärkeää tunnistaa oma sijoitustyyli, sillä sijoitustyylejä on yhtä monta kuin sijoittajaakin. Haluatko toimia hitaalla vai nopealla syklillä? Ostatko osakkeita siirtääksesi jälkipolville vai oletko kiinnostunut päiväkaupasta tai jotain siltä väliltä?

On tärkeää myös löytää omaan persoonan sopiva sijoituskohde. Arvopapereissa on valinnanvaraa. Voi keskittyä vaikkapa tiettyyn toimialaan, kuten metsään, energiaan tai teknologiaan. Sijoitatko suoraan joidenkin yhtiöiden osakkeisiin, vai rahaston kautta hajautetusti koko toimialaan? Hajauttaa voi myös maantieteellisesti. Haluatko salkkuusi vain suomalaisia osakkeita Helsingin pörssistä, vai tähtäätkö kansainvälisille markkinoille? Moni tekee sijoitustoimintaa myös valuutoilla.

”Rahastoissa on se hyvä puoli, että ne eivät vaadi niin perinpohjaista tutustumista yrityksiin kuten suorat osakesijoitukset”, selvittää Sjögren.

Paljon harhakäsityksiä

Sjögren sanoo, että arvopaperisijoittamiseen liittyy paljon harhakäsityksiä, kuten se, että arvopaperikauppaa voi käydä vain pankin kautta. Lukuisat toimijat tarjoavat kaupankäyntialustansa sijoittajan käytettäväksi veloituksetta. Heidän liiketoimintansa perustuu kaupankäynnistä perittäviin kuluihin. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja vertailla kuluja.

Harjoittelu on hyvä aloittaa esimerkiksi demotilillä, jotta näppäimet ja analyysityökalut tulevat tutuiksi ennen varsinaista oikealla rahalla operoimista.

Opi ensin perusasiat

Helppo tapa tutustua oman talouden haltuunottoon on Varapuun nettisivut. Siellä on tarjolla myös ilmaista materiaalia. Kaiken materiaalin webinaareineen ja kursseineen saa käyttöön vajaalla kymmenellä eurolla kuukaudessa. Syksyllä alkavat taas Varapuun varsinaiset livekoulutukset.

Vieläkin yksinkertaisempi tapa on lukea Velat saataviksi artikkelisarjan kaikki kolme artikkelia, jotka ilmestyvät kahden viikon välein kesällä 2024. Seuraava artikkeli ilmestyy tämän aloitusartikkelin jälkeen kahden viikonpäästä. Nämä ovat artikkelien aiheet:

Oman taloustilanteen perinpohjainen selvittäminen Eroon lainoista – opi vyörytystyökalun käyttö Näin opit manageroimaan omaa talouttasi.



Kesälomalla voi omassa rauhassa sparrata rahataitojaan ja miettiä vaurastumisstrategiaansa. Mikä parasta, Varapuun netissä oleva aineisto innostaa ottamaan haltuun omat raha-asiat. Näin ovat tehneet tuhannet Varapuun valmennettavat. Osa heistä on päätynyt taloudellisesti riippumattomaksi. Se on monen tavoite, eikä ollenkaan utopistinen haave.



