Tom of Finland -seura ja kinkykulttuuri valtaavat Kalliolan Setlementtitalon Pride-viikolla

Kalliolan Setlementtitalolla on luvassa 24.–29.6.2024 kehopositiivisuutta ja BDMS-kuvastoa käsitteleviä taidenäyttelyitä, kokemuksia Tom of Finland Foundation taitelijaresidenssistä sekä dokumentteja nahkapoikien identiteetin rakentumisesta ja Tom of Finlandin elämästä. Kulttuuriviikon tuottaa Tom of Finland -seura yhteistyössä Kalliolan Setlementin kanssa.

”Tom of Finland -seura nostaa esille taiteen ja kulttuurin keinoin vähemmistöjen vähemmistön ääntä. Me taas halusimme olla ehdottomasti mukana tekemässä näkyväksi ihmisyyden moninaista kirjoa”, toteaa toiminnanjohtaja Heidi Nygren Kalliolan Setlementti ry:stä, joka on yhdenvertaisuutta edistävä monialajärjestö pääkaupunkiseudulla.

Kinkykulttuuri ymmärretään usein väärin





Tom of Finland -seura vaalii homoeroottisesta taiteestaan maailmanlaajuisesti tunnetun Touko Laaksosen perintöä. Touko Laaksosen taide tarjosi 1900-luvulla monelle ensimmäistä kertaa positiivista, iloista ja vapaata kuvaa miesten välisestä rakkaudesta.

Tom of Finland -seuran varapuheenjohtaja ja taiteilija Peter Juhan kertoo, että homoeroottinen fetissitaide tuo näkyviin ihmisiä ja käyttäytymismalleja, joihin liittyy stigmaa. Kinkytaiteessa kuvataan usein epätavallisena pidettyä, suostumukseen perustuvaa seksuaalista identiteettiä tai toimintaa, joka on kokijoille merkittävä ja myönteinen osa elämää.

”(Kinky)taiteessa on mahdollista nähdä samanhenkisiä ihmisiä, tutkia ja nähdä uutta itsestään ja ihmisyydestä sekä kokea olevansa hyväksytty ja haluttu”, täsmentää Juhan, jonka teoksia on myös esillä Setlementtitalolla Helsinki Pride -viikolla.

Tom of Finland Foundationin perustaja viimeistä kertaa Suomessa





Durk Dehner perusti vuonna 1984 Tom of Finland Foundationin Yhdysvaltoihin vaaliakseen ystävänsä Touko Laaksosen taidetta ja perintöä. Nykyään se ja suomalainen Tom of Finland -seura pyrkivät edistämään laajasti eroottisen taiteen kulttuurisia ansioita sekä tukemaan eroottisen taiteen tekijöitä.

Dehner vastaanotti Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkin työstään Tom of Finlandin perinnön jatkamisesta keväällä 2023. Setlementtitalolla järjestettävä paneelikeskustelu sekä Helsinki Pride -kulkue ovat osa Dehnerin viimeistä Suomi-vierailua ennen hänen eläkkeelleen jäämistä.

”On suuri kunnia saada Dehnerin kaltainen legenda vielä Suomeen vierailulle. Ilman häntä homoeroottisen kulttuurin ja Tom of Finlandin asema voisivat olla hyvin erilaisia”, toteaa Juhan.





Koko Tom of Finland -seuran ohjelma Kalliolan Setlementtitalolla:



Peter Juhan & Tristor Blue -ryhmänäyttely 6.–30.6.2024

Tristor Blue: Afternoon Light -näyttely (K18) 17.–28.6.2024

Tristor Blue: residenssitaitelijana Tom of Finlandin talossa 24.6. klo 17–18

Boys 101 -dokumentti 24.6. klo 19–20 & to 27.6. klo 15–16

Daddy and the Muscle Academy -dokumentti 25.6. klo 19–20 & 28.6. klo 15–16

MSC Finland -fetissijärjestön historia (Antti Kauppinen) 25.6. klo 18.30–19

Tom of Finlanf Foundation -paneelikeskustelu: Durk Dehner, Tero Puha & Tristor Blue 26.6 klo 18–

Toni Kitti Live Show 27.6. klo 18–

Koirapuistoperformanssi (Peter Juhan) 27.6. klo 19–21