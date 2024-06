Ennakkotiedote: Mistä liiallinen miellyttäminen johtuu ja miten siitä pääsee eroon? Johanna Pohjolan Vapaaksi miellyttämisestä on ensimmäinen kotimainen tietokirja aiheesta

Johanna Pohjolan taitavasti kirjoittama toipumiskirja purkaa pakonomaisen miellyttämisen luonnetta usein tiedostamattomana psyyken suojakeinona, joka haittaa ihmissuhteita ja arkielämää. Rehellinen ja omakohtainen teos tarjoaa myös vertaistukea kirjailijan ja muiden miellyttäjien kokemusten muodossa. Mitä tapahtuu, kun miellyttämisestä kärsivä ihminen käy Tinder-treffeillä tai ryhtyy yltiörehelliseksi? Entä millaista on läheisriippuvaisten intensiivihoidossa?



Johanna Pohjolan mukaan miellyttäminen ei ole pelkästään psykologinen, vaan myös kehollinen ilmiö. Sitä pidetään nykyään hermoston selviytymisreaktiona niin kuin taistelemista ja pakenemista.



- Miellyttäminen juurtuu osaksi hermoston toimintaa. Se aktivoituu helpommin, kun olemme stressaantuneita tai väsyneitä, Pohjola kuvaa.



- Miellyttäminen sekoitetaan usein huomaavaisuuteen ja ystävällisyyteen, mutta todellisuudessa se on epärehellistä manipulointia, jossa yritetään vaikuttaa muiden tunteisiin turvan saamiseksi. Hyväksynnän hakemisesta voi tulla jopa riippuvuus.



Pohjolalla on myös ratkaisukeskeisen valmentajan näkökulma aiheeseen. Hän on parin vuoden ajan ohjannut työpajoja ja vertaisryhmiä miellyttämisestä toipuville.



Tietokirjailija Johanna Pohjola on koulutukseltaan sosiaali- ja kulttuuriantropologi, mindfulness-ohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Hän työskentelee viestintäpäällikkönä riippuvuuksiin keskittyvässä Myllyhoitoyhdistyksessä. Pohjolan edellinen teos Isä pullossa – matka alkoholistin mieleen ja maailmaan (2020) sai Lauri Jäntin tunnustuspalkinnon. Hän on kirjoittanut myös tietokirjan Mate – Etelä-Amerikan voimajuoma (2013).



Johanna Pohjola: Vapaaksi miellyttämisestä – Toipumiskirja hyväksynnän hakijoille

346 sivua

Ilmestyy 31.7. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija Johanna Pohjola



IG: @seis_miellyttamiselle



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi