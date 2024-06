Mynämäellä Nihdin sillan liikennekatko siirtyy alkamaan 15. heinäkuuta

Mynämäellä maantien 12403 varrella sijaitsevan Nihdin sillan uusimistyöt käynnistyivät kesäkuussa. Sillalla uusitaan puukansi ja teräspalkit sekä tehdään muita pienempiä korjaus- ja huoltotöitä. Haapaistentie katkaistaan Nihdin sillan päistä, kun huonokuntoisen sillan kannen purkutyöt aloitetaan. Alun alkaen tämän työvaiheen piti käynnistyä juhannuksen jälkeen, mutta valmistelevat työt eivät ole vielä siinä vaiheessa, että purku käynnistyisi suunnittelulla aikataululla. Liikennekatko siirtyy alkamaan 15. heinäkuuta kello 10. Liikenne palautetaan sillalle viimeistään 5. elokuuta kello 14.

Liikennekatkon aikana liikenne ohjataan kiertotielle maantien 2020 (Yläneentie) – valtatie 8 – maantien 12403 (Vihtamäentie) kautta. Kiertotien pituus on 10,8 kilometriä. Jalankululle järjestetään erillinen kapea noin metrin levyinen siltayhteys purettavan Nihdin sillan viereltä. Pyörällä kulkuväylällä mahtuu kulkemaan pyörää taluttaen.

Nihdin silta on valmistunut vuonna 1965, ja se on tyypiltään teräksinen palkkisilta, jossa on puukansi. Nihdin silta on erittäin huonokuntoinen. Sillan puukansi on pahoin lahonnut, ja sillalle onkin tehty useita ylläpitokorjauksia. Viime vuosien korjaukset ovat kohdistuneet lahopaikkojen korjauksiin.

Uusi silta tulee olemaan teräksinen palkkisilta, jossa on puukansi. Uusi silta valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Liikennemäärä Nihdin sillalla on alle 70 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Nihdin siltapaikka kartalla

Urakoitsijana toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 (paikalla 20.6. asti. 24.6.–12.7.2024 välisenä aikana Ari Salo, p. 029 502 2830, ja 15.–26.7.2024 välisenä aikana Kauko Marttila, p. 0295 027 041)

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223