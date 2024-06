Keusoten talousarviokehys vuodelle 2025 haasteellinen: Alijäämän kattaminen vaatii miljoonien sopeutustoimia

Oman palvelutuotannon kehys vuodelle 2025 on noin 501 miljoonaan euroa, joka on 8,5 prosenttia vähemmän kuin huhtikuun perusteella tehty vuoden 2024 tilinpäätösennuste (toimintakate 547,6 Me).

Erikoissairaanhoidon kehyksestä on päätetty HUS-yhtymän kokouksessa 13.6.24, ja sen mukaan Keusoten menot erikoissairaanhoitoon kasvavat tilinpäätösennusteeseen nähden 2,8 prosenttia, ollen ilman terveyskeskuspäivystystä noin 289 miljoonaa euroa. Keusoten kuluvan vuoden talousarvioon nähden erikoissairaanhoidon menojen kasvu on 5,3 prosenttia.

Vuoden 2024 lopulla Keusotella arvioidaan olevan katettavaa alijäämää vuosilta 2023–2024 jo noin 120 Me. Taloussuunnitelman saaminen tasapainoon edellyttää kymmenien miljoonien eurojen lisäsopeutustoimia omasta palvelutuotannosta jo päätettyjen tuottavuustoimien lisäksi. Nyt käsittelyssä olleessa vuoden 2025 kehyksessä Keusoten kumulatiivinen alijäämä on 70 miljoonaa euroa.

Vaikka taloussuunnitelman kehys on asetettu tasapainoon, on todennäköistä, että kaikkia syntyneitä alijäämiä ei ole saatu katettua lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa vuoden 2026 loppuun mennessä. Tästä huolimatta hyvinvointialueella kartoitetaan kaikki mahdolliset toteutettavissa olevat realistiset ja konkreettiset toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.