Ennakkotiedote: Tabuja rikkova romaani antaa äänen naisen raivolle ja halulle – Elina Airion Hekuma ilmestyy 5.8.

Perheenäiti ostaa vaaleanpunaisen ruukkugerberan ja päättää pitää sen elossa hinnalla millä hyvänsä.​ Pakkomielle kukkaan yhdistyy jännitteiseen tunnelmaan, jossa nainen välttelee veitsiin ja saksiin tarttumista.



”Hän tulee ovesta pakettini kanssa ja minä menen vastaan ja ojennan käteni sitä varten ja annan kioskimuijan pujottaa valkoisen pakettinauhan ranteeseeni. Sitten kannan sen sylissä kotiini. Kannan sen rintojani ja leukaani vasten kuten olen rakkaani kantanut, kolmet lapseni ja niiden surusilmät, kaikki kopioita toisistaan. Puolisoni, joka on hyvä ja hieno ihminen. Kannan, kuten olen kantanut kaikki niiden luita katkoneet, kauheat aikeet. Kannan sen kuten viimeisiä keinoja kannetaan, sydämen kammiot läpättäen, luvaten hyvää.”



Sote-alalla työskentelevä Elina Airio kertoo, että yllättävän usein kotiväkivallan tekijä on nainen. Hänen mukaansa naisen väkivalta on Suomessa piilotettua.



- Naiset ovat taitavia piiilottamaan sellaisia tunteita, joita he eivät osaa hallita. Mutta miten nainen voisikaan oppia hallitsemaan tunnetta, jolle ei ole kulttuurissamme annettu tilaa?, Airio kysyy.



Kirjailija Elina Airio työskentelee sote-alalla ja ammentaa työssä kokemaansa ja näkemäänsä romaaneissaan. Hänen esikoisromaaninsa Metsässä juoksee nainen (Gummerus) sai kunniamaininnan Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailussa. Airio asuu Itä-Helsingissä perheensä kanssa.



Elina Airio: Hekuma

135 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 5.8. ja e-kirjana 7.8.



