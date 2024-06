27.6.2024: Modernien feminiinien Punahilkka-tarinoiden vaikutus raiskaustraumasta selviämiseen (Wide)

Punahilkka-klassikkosadun raiskauksesta käytävän keskustelun valossa maisteri Carola Maria Wide tutkii, miten aikamme naispuolisten kertojien Punahilkka-tarinan versiot representoivat naissankariutta. Näissä tarinoissa raiskaustrauma voidaan muuttaa feminiinisen näkökulman eli feminiinisen psykoseksuaalisuuden kautta selviämistarinaksi ja siten voimaannuttaa uhreja. Esimerkiksi Kiki Smithin visuaalinen essee ”Bedlam” (2001) lisää visuaalisen komponentin keskusteluun traumasta ja transformaatiosta Margaret Atwoodin romaanissa The Handmaid’s Tale (1986) ja Angela Carterin novellissa ”The Company of Wolves” (1979), mikä korostaa taiteellisen representaation merkitystä tutkittaessa monimutkaisia feminiiniseen psykoseksuaalisuuteen liittyviä teemoja.

"Pyrin määrittelemään uudelleen, miten raiskaustrauma kuvataan Punahilkka-romaanin uusissa versioissa, ja tarjoamaan uudenlaisen näkökulman, joka pikemminkin voimaannuttaa uhreja kuin tekee heistä uhreja," Wide Jyväskylän yliopistosta toteaa.

Kerronta, initiaatio ja sukupolvien välinen suhde

Wide havaitsee naisten Punahilkka-tarinoissa uuden suuntauksen, jossa sankarittaren raiskaustrauma muunnetaan naisellisen näkökulman kautta kolmella keskeisellä tavalla: Trauman kerronta, naisen initiaatio ja naisten sukupolvien väliset suhteet paljastavat punahuppuisen sankarittaren työstävän trauman läpi ja saavuttavan feminiinisen psykoseksuaalisen kypsyyden, mikä mahdollistaa muutoksen, parantumisen, anteeksiannon ja vapauden trauman uhriksi joutumisesta.

Tämä uraauurtava lähestymistapa avaa uusia väyliä kirjallisuuden ja tieteen alalla ja tarjoaa tytöille roolimalleja trauman käsittelemiseen ja naisellisen psykoseksuaalisen kypsyyden edistämiseen. Tutkimus hyödyttää tavallisia tyttöjä, jotka tavoittelevat vapautumista raiskaustraumasta kyetäkseen kokemaan itsensä erityisiksi.

Filosofian maisteri Carola Maria Wide puolustaa väitöskirjaansa: “Oh, how frightened I was”: The Kristevan Feminine, Narration, Initiation, and Intergeneration in Contemporary, Red-hooded Heroines’ Transformation of Fear-provoking Cultural Rape Trauma” torstaina 27.6. klo 12 Agora Auditorium 3:ssa. Vastaväittäjänä toimii Carol Mastrangelo Bové (University of Pittsburgh) ja kustoksena Helen Mäntymäki (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus pidetään englanniksi.

Väitöskirjan puolustusta voi seurata myös verkossa: https://r.jyu.fi/dissertation-wide-270624.

Väitöskirja “Oh, how frightened I was”: The Kristevan Feminine, Narration, Initiation, and Intergeneration in Contemporary, Red-hooded Heroines’ Transformation of Fear-provoking Cultural Rape Trauma”on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95626?show=full

Väitöskirjaa ovat rahoittaneet Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Suomen Concordia-rahasto, Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. sekä Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. Wide työskentelee nykyään englannin kielen yliopisto-opettajana Hankenin kauppakorkeakoulussa.