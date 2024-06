Ylikylän koulu Kempeleessä saa uuden, nykyaikaisen liikuntasalin – Lapti aloittaa rakennustyöt kesäkuussa

Liikuntasalin toteutus käynnistyy vanhan liikuntasalin ja opetustilojen purkutöillä kesäkuussa. Tilalle rakennetaan uusi liikuntasali oheistiloineen. Liikuntasali toimii liikuntakäytön lisäksi myös koulun juhlasalina. Rakennukseen tulee lisäksi erityisopetuksen ja iltapäiväkerhon tiloja. Kokonaisuuden laajuus on noin 3 300 brm2.

Tulevassa liikuntasalissa on huomioitu eri urheilulajien tarpeet. Liikuntasalin saa jaettua kolmeen ääntä eristävään lohkoon. Salista löytyy muun muassa liikkuvat koripallotelineet, irrotettavat maalitolpat ja ylös nostettavat maalit. Lisäksi salissa on seinän sisälle pakkaantuva sähkökäyttöinen katsomo. Liikuntasalin yläkerrasta löytyy juoksusuora sekä tilat kuntosalille, kamppailulajeille ja ryhmäliikunnalle.

Uusi liikuntasali asettuu luontevaksi osaksi vaiheittain rakennettua Ylikylän koulua. Liikuntasalin jalustaosaa tullaan elävöittämään graafisella betonilla toteutetuilla urheiluteemaisilla hahmoilla.

Ylikylän koulun liikuntasali suunnitellaan energiatehokkuusluokkaan A. Rakennukseen tullaan valitsemaan ylläpidon kannalta kustannustehokkaimmat energiaratkaisut. Hankkeessa panostetaan esimerkiksi aika- ja tarpeenmukaiseen ilmanvaihdon ohjaukseen, tehokkaaseen poistoilman lämmöntalteenottoon sekä uusiutuviin energialähteisiin kuten aurinkovoimaan.

– Liikuntasalin suunnittelun keskiössä on ollut mahdollistaa monipuolisesti eri liikuntalajit ja myös koulun muut tarpeet. Olemme tuttu rakentaja Kempeleessä, ja on hienoa rakentaa taas yhdessä uutta kunnan valitsemana kumppanina. Avoimella yhteistyöllä tulemme jälleen pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen”, kertoo Laptin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi.

– Uutta liikuntasalihanketta on valmisteltu jo pitkään ja laajasti osallistaen prosessiin muun muassa koulu, vapaa-aikapalvelut, urheiluseurat ja järjestöt, liikuntafoorumi sekä nuoret. Lisäksi asiaa on käsitelty eri valmisteluvaiheessa useaan otteeseen myös luottamushenkilöiden kanssa muun muassa valtuustoseminaareissa. Uuden salin odotetaan vastaavan laajasti väestöltään nuoren ja seuratoiminnaltaan aktiivisen Kempeleen urheilupaikkatarpeisiin. Uusi sali mahdollistaa lisäkapasiteetin ohella kuntaan ja alueellisestikin olosuhteita, jotka ovat alueelta puuttuneet ja hidastaneet eri lajien harrastamista, kasvua ja kehittymistä. Liikuntasalihanke tulee kohentamaan kouluympäristön viihtyisyyttä ja tarjoamaan oppilaille modernit ja inspiroivat liikunta- ja oppimistilat. Koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat odottavat innolla näitä muutoksia, jotka parantavat koulun toimintaa ja edistävät oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. On hienoa päästä yhdessä Laptin asiantuntijoiden kanssa rakentamaan Ylikylälle uutta- ja monipuolista liikuntasalikokonaisuutta, kertoo Kempeleen kunnan tekninen johtaja Tuomo Perälä.