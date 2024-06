Tule tutustumaan kulttuurin ja taiteen virtuaalitalo IloNoviin 7.8. klo 9

IloNovi on vuorovaikutteinen 3D-virtuaalitalo, jossa voi osallistua kulttuuritapahtumiin verkon välityksellä mistä vain. Tarkoituksena on tuoda hyvinvointi ja kulttuuri kaikkien ulottuville sekä tarjota taiteilijoille mahdollisuuden tavoittaa uutta yleisöä.

IloNovissa voi vierailla taidegallerioissa ja elokuvateattereissa, osallistua työpajoihin ja muihin tapahtumiin, sekä tavata ihmisiä - aivan kuin olisi itse fyysisesti paikalla. IloNovissa on erilaisia tiloja ja huoneita, joita voi vuokrata omaan käyttöön esimerkiksi tapahtuman järjestämistä varten. IloNoviin voi myös luoda oman mielikuvituksellisen virtuaaliympäristön, jonka muodon sisällön, objektit, värit ja vuorovaikutukselliset osa-alueet voi päättää itse.

Tällä hetkellä IloNovin taidegalleria Luoviossa on esillä neljä erilaista taidenäyttelyä. Puhelinlangat tanssii -valokuvanäyttely esittelee viiden ikäihmisen sekä tanssi- ja yhteisötaiteilija Elli Isokosken yhdessä suunnitelemia valokuvia. Gallery of Hope yhdistää Kansallisarkiston mestariteokset ja niitä inspiraationa käyttäneiden tavan ihmisten luomat taideteokset. Polygrafters-näyttelyssä muovijäte löytää uuden tarkoituksen taiteen kautta. Luoviossa on myös esillä Kalliolan kansalaisopiston taidekurssien kevätnäyttely.

Buukkaa itsesi mukaan opastetulle kierrokselle 7.8. klo 9–9.30 alta olevan linkin kautta. Kierros alkaa Atriumista, IloNovin aulasta ja kuljettaa läpi koko IloNovin tilojen. Opastetun kierroksen tarkoitus on avata, mitä kaikkea IloNovi tarjoaa. https://ilonovi.com/events/yksityinen-opastettu-toimittajille-elokuu/