Lintuinfluenssarokotteita tarjotaan riskiryhmiin kuuluville

Mitä rokotteella ehkäistään?

Rokotuksilla pyritään suojaamaan altistumisvaarassa olevia henkilöitä lintuinfluenssaviruksen aiheuttamalta vakavalta taudilta. Rokotuksilla pyritään myös torjumaan viruksen muuntumista ihmisestä toiseen tarttuvaksi virukseksi ja siten epidemian ja pandemian syntyä.

Rokotteen teho ja turvallisuus

Käytettävä rokote on Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus, joka on saanut myyntiluvan EU:ssa huhtikuussa 2024. Rokote on valmistettu mukauttamalla aiemmin käytettyä lintuinfluenssarokotetta siten, että se paremmin vastaisi Euroopassa vuonna 2023 esiintynyttä viruslinjaa.

Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta, jotka annetaan vähintään 3 viikon välein. Arvio rokotteen tehosta ja turvallisuudesta perustuu eläinkokeisiin sekä samankaltaisella H5N1-rokotteella eläimillä ja ihmisillä tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksissa rokotteen on todettu muodostavan hyvän suojan lintuinfluenssavirusta vastaan. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Raskaana olevien rokottamista voidaan harkita tapauskohtaisesti.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pistospaikan paikallisoireet sekä ohimenevät yleisoireet, kuten lihaskipu, päänsärky ja väsymys. Vakavia haittavaikutuksia ei tutkimuksissa ole todettu.

Kenelle rokotteita suositellaan?

Lintuinfluenssarokotteita suositellaan seuraaville riskiryhmille:

Henkilöt, jotka ovat kosketuksissa turkiseläimiin turkistarhoilla.

Siipikarjan parissa työskentelevät henkilöt, jotka ovat kosketuksissa siipikarjaan (ei kuitenkaan teurastamotyöntekijät)

Henkilöt, jotka osallistuvat sairaiden ja kuolleiden lintujen ja eläinten käsittelyyn ja hävittämiseen sekä tilojen puhdistamiseen, esimerkiksi eläinperäisten sivutuotteiden käsittelylaitoksissa työskentelevät henkilöt

Lintujen rengastajat

Henkilöt, jotka työskentelevät luonnonvaraisia lintuja hoitavissa lintuhoitoloissa.

Kotieläinpihojen ja lintutarhojen henkilöstö

Virkaeläinlääkärit.

Laboratoriotyöntekijät, jotka käsittelevät lintuinfluenssavirusta tai sitä mahdollisesti sisältäviä näytteitä.

Lue lisää lintuinfluenssasta ja sen ehkäisemisestä THL:n sivuilla

Ajanvaraus ja rokotuspisteet

Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Kruunupyy

Ajanvaraus: ma, ke ja pe klo 8-12, puh. 06 781 0330

Rokotuspaikka: Mathesiuksenkatu 9, 66900 Uusikaarlepyy

Mustasaari, Vöyri ja Oravainen

Ajanvaraus: 25.-28.6. klo 8.30-11 puh. 044 424 9114.

Rokotuspaikka: Mustasaaren terveyskeskus, Vanha Karperöntie 17 B, 65610 Mustasaari

Vaasa, Laihia ja Vähäkyrö

Ajanvaraus: 27.-28.6. ja 1.-2.7. klo 10-12 puh. 040 679 0680

Rokotuspaikka: Hietalahdenkatu 2-4, H-talo, 1. krs, 65100 Vaasa

Maalahti, Korsnäs ja Närpiö

Ajanvaraus: pe 28.6. klo 9-12 puh. 040 650 7967

Rokotuspaikka: Maalahti-Korsnäsin terveyskeskus, Tamppitie 2, 66100 Maalahti

Kristiinankaupunki ja Kaskinen

Ajanvaraus: ma-pe klo 8.30-9.30 puh. 06 218 6012

Rokotuspaikka: Kristiinankaupungin neuvola, Perhekeskus, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki