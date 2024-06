Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi Tommi Vuorialho

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Vuorialho on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos, ja hän toimii laamannina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Aikaisemmin hän on toiminut kansliapäällikkönä, esittelijäneuvoksena ja vanhempana oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa. Hän on toiminut myös käräjätuomarina, markkinaoikeustuomarina ja hovioikeuden esittelijänä. Lisäksi hän on hoitanut syyttäjän tehtäviä ja toiminut Suomen Kulttuurirahaston lakiasiainavustajana.

Hän on toiminut luottamustehtävissä ja koulutustehtävissä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on Turun hovioikeuspiirin toiseksi suurin käräjäoikeus. Käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää 27 kunnan alueen, jolla asuu runsaat 485 000 asukasta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen oikeuteen saapui vuonna 2023 yhteensä 63 561 asiaa. Käräjäoikeudessa ratkaistiin muun muassa 4190 rikosasiaa ja 734 laajaa riita-asiaa. Määrällisesti suurimman asiaryhmän muodostavat summaariset riita-asiat.

Käräjäoikeudessa työskentelee noin 164 henkilöä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus sijaitsee Turussa.