Pajtim Statovcille jälleen arvostettu kirjallisuuspalkinto

Otavan Kirjaston uutuusromaaneissa tutkitaan rakkauden eri ilmenemismuotoja, pohditaan ihmisen sietokykyä, tarkastellaan perhedynamiikkaa sekä syödään hyvin 24.6.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Otavan Kirjaston kesä ja syksy on kirjallisuuden juhlaa. Lina Wolff tutkii halua ja valtaa ainutlaatuisella tavalla kulttiteoksessaan Rakastajat. Bryan Washingtonin Sydän lautasella tarjoilee lukijoilleen epätäydellistä ystävyyttä, pakkomielteitä, seksiä ja aivan taivaallisen hyvää lohturuokaa. Oksana Vasjakinan Aro on rohkeudestaan ylistetyn, kotimaassaan kielletyn venäläiskirjailijan omakohtaisen trilogian toinen osa, jossa katse kääntyy äidistä isään. Sally Rooneyn odotettu romaani Intermezzo kysyy, miten paljon ihminen voi kantaa sisällään särkymättä. Pohjoismaiden tunnetuimman nykykirjailijan Jonas Hassen Khemirin Siskokset on häikäisevä kertomus perheestä, toiseudesta ja pakenemisesta. Maailmankirjallisuuden kiintotähden Margaret Atwoodin kertomuskokoelma Vanhaa rakkautta huokuu ovelaa valovoimaa ja hiljaista tuskaa.