Sweco Finland Q2 2024: Hyvä tuloskehitys jatkui kaksijakoisessa markkinassa

Sweco Finlandin toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden ollen 84,4 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen liikevoitto (EBITA) oli 7,9 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla oli 6,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti jatkoi hyvää kehitystä ollen 9,4 jossa nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden oli 1,8 prosenttiyksikköä. Kvartaalilla kirjattiin noin 1,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut liittyen organisaation tehostamistoimenpiteisiin. Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 3000.



Aktiviteetti talonrakentamisen markkinassa pysyi vuoden toisella neljänneksellä matalalla tasolla, minkä vuoksi siihen liittyvä liikevaihto supistui edelliseen vuoteen nähden. Kasvu muilla liiketoiminta-alueilla nosti kuitenkin kokonaisliikevaihdon samalle tasolle edelliseen vuoteen verrattuna.



”Olemme tyytyväisiä kannattavan kasvun myönteiseen kehitykseen valituilla kasvualueillamme, etenkin energiamurroksen sekä kestävien kaupunkien ja liikenteen alueilla. Olemme tyytyväisiä myös talonrakentamisen ja arkkitehtien positiiviseen tuloskehitykseen haastavana jatkuvassa markkinassa”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.



Sweco Finland voitti vuoden toisen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.



Energiayhtiö Helen on tehnyt investointipäätöksen vetylaitoksen toteuttamisesta Vuosaareen. Kyseessä on ensimmäinen Helsinkiin rakennettava vihreän vedyn tuotantolaitos, joka on myös ensimmäinen laatuaan maailmassa. Hankkeessa yhdistyy neljä eri sektoria: sähkö, liikenne, lämmitys ja vety sekä joustavuus niiden välillä. Vedyntuotannon hukkalämpö hyödynnetään Helenin kaukolämpöverkossa, mikä kasvattaa laitoksen energiatehokkuutta. 3H2 Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2026. Sweco vastaa EPCM-kumppanina kokonaisvaltaisesti tuotantolaitoksen toteutusvaiheista.



Sweco on kehittänyt yhdessä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa hiilijohtamisen mallin, jolla varmistetaan hiilipäästöjen vähentäminen rakennushankkeissa esimerkiksi materiaaleista syntyvien päästöjen tietoisella vähentämisellä. Malli on ensimmäistä kertaa käytössä Koskelan varikon mittavassa uudistushankkeessa.



Swecon suunnittelukohde, Katajanokan Laituri, huomioitiin kunniamaininnalla Tekla BIM Awards -kilpailussa, jossa palkitaan vuosittain parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Kunniamaininnan lisäksi kohde palkittiin yleisöäänestyksen voittajana. Arkkitehtoninen toimisto- ja hotellikohde toimii Stora Enson pääkonttorina ja tuo esiin innovatiivisia ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen. Sweco toimi kohteen rakennesuunnittelijana ja vastasi myös puu- ja betonielementtisuunnittelusta.



”Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta sekä henkilöstöämme erinomaisesta työstä alku vuoden aikana, ja toivottaa kaikille hyvää kesää ja loma-aikaa”, Thomas Hietto sanoo.



Swecon osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2024



Tiedustelut:



Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi



Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi