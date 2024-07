Terhi Törmälehdon romaani kuvaa kristillistä sionismia ja tuo kiinnostavan kulman Israelin ja Länsirannan tilanteeseen – "Tämä kirja on myös tutkielma siitä, millainen aikuinen minusta olisi voinut tulla"

Maaliskuu 2023 Israelissa ja Länsirannalla. Susanna on suomalainen lääkäri, joka uskoo, että kun juutalaisten kansa on palannut Israelin maahan, Jeesus tulee takaisin. Hän rahoittaa juutalaisten muuttoa Israeliin, mutta kokee, että on tehtävä enemmän.

Saksan opettaja Anukin matkustaa luvattuun maahan. Perillä hän rakastuu, muttei äkkiä ole varma, onko se osa Jumalan suunnitelmaa.

– Ajatukset ja tapahtumat, jotka muille näyttäytyvät inhimillisinä tai tavallisina, voivat fundamentalistille olla Jumalan suunnitelmia saatanan tekosia. En ole vuosikymmeniin ollut vastaavanlaisen liikehdinnän osa, mutta Israel oli aiemmin vahva vaikuttaja niihin ajatuksiin, joita itsellänikin oli. Tämä kirja onkin myös tutkielma siitä, millainen aikuinen minusta olisi voinut tulla, Terhi Törmälehto sanoo.

– Kirjan kuvaamalla ilmiöllä on osuutensa Israelin ja Palestiinan konfliktissa. Se tarjoaa yhden näkökulman tarkastella Israelin ja Länsirannan tilannetta ja länsimaalaisten kristittyjen, suomalaistenkin osuutta siinä. Kirjan tapahtumien kehyksenä ovat noiden päivien todelliset tapahtumat Israelissa ja Länsirannalla. Olin itse siellä silloin.

Terhi Törmälehto (s. 1977) on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opettajankouluttaja. Hän on kotoisin Kainuusta ja asuu Helsingissä. He ovat suolaa ja valoa on Törmälehdon kolmas romaani. Esikoisromaani Vaikka vuoret järkkyisivät (2017) kuvasi nuoren tytön elämää helluntailaisessa yhteisössä, toinen romaani Taavi kertoi hänen isoisänsä, Mannerheim-ristin ritari Taavi Törmälehdon tarinan.

He ovat suolaa ja valoa ilmestyy 7.8.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Mirjami Heikkinen.