100 lajia -haaste on innostanut jo tuhansia kansalaisia tarkkailemaan luontoa - vielä ehdit osallistua

100 lajia -haasteessa on yhteensä jo lähes 5000 osallistujaa, joista yli 100 on suorittanut haasteen - suorittajien määrä kasvaa joka päivä.

– Kiitos kaikille jo haasteeseen osallistuneille. Haasteeseen ehtii vielä hyvin osallistua nyt keskikesälläkin, kertoo hankkeen koordinaattori Ronja Saarinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä museosta, Luomuksesta.

Tähän mennessä haasteessa on havaittu 1183 hyönteislajia, 1471 kasvilajia ja 559 sienilajia.

Kasvihaaste on ollut eliöryhmistä suosituin. Havaituimpia lajeja ovat metsämänty, metsäkuusi ja kataja. Kärkisijoja tavoittelevat lisäksi mustikka, puolukka, metsähaapa, leskenlehti ja valkovuokko.

Hyönteishaaste on myös ollut suosittu. Eniten on havaittu helposti tunnistettavia perhosia, kuten sitruunaperhonen, nokkosperhonen ja suruvaippa. Myös esimerkiksi seitsenpistepirkkoja ja piha-ampiaisia on havaittu paljon.

Sienihaasteen suosio on ollut maltillisempi, ja kärkisijoilla ovat haavankeltajäkälä, kantokääpä ja sormipaisukarve.

– Kasvit ovat varmasti suosittuja sen takia, että moni tuntee niitä valmiiksi jonkun verran. Lisäksi niitä on helpompi havainnoida, kuin esimerkiksi hyönteisiä. Uskomme, että sienihaaste saa vielä lisää osallistujia kesän vaihtuessa syksyyn, kommentoi Saarinen.

Haasteen tavoite on innostaa kansalaisia luontoharrastuksen pariin sekä kannustaa kansalaistieteeseen. Luontohavaintoja voi ilmoittaa tarkemmin Suomen Lajitietokeskukseen osoitteessa Laji.fi. 100 lajia -haasteen sosiaalisessa mediassa esitellään ajankohtaisia havaintovinkkejä ja eri lajien tuntomerkkejä. Viestinnässä pyritään myös tuomaan esille ympäristömuutokseen ja luonnonsuojeluun liittyviä aiheita.

– Haaste sopii hyvin myös koululuokille tai muille ryhmille. Kannustammekin opettajia kokeilemaan haastetta oppilaittensa kanssa koko luokan voimin, rohkaisee Saarinen.