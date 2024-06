Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulussa – avautuu käyttäjille elokuussa 2024

Tulevissa liikuntatiloissa voi harrastaa esimerkiksi salibandyä, futsalia ja lentopalloa. Lisäksi keskuksesta löytyy kuntosali, ryhmäliikuntatiloja ja harjoituspaikka kamppailulajeille. Päivittäisen harrastekäytön lisäksi Luola soveltuu urheilutapahtumien, konserttien ja messujen pitopaikaksi. Samat tilat toimivat poikkeusoloissa noin 7 000 henkilön väestönsuojatilana. Tavoitteena on, että 300 000–350 000 kävijää pääsee nauttimaan Luolan palveluista vuosittain.

– Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luola on ollut upea hanke, jossa yhteistoiminnallisuus osapuolten välillä on toteutunut suunnitellusti. Hankkeen aikana on saatu kehitettyä suunnitteluratkaisuja siten, että ne ovat kustannustehokkaita huomioiden investointi- ja elinkaarikustannukset ja palvelevat tulevaa käyttöä pitkälle tulevaisuuteen liikunta- ja tapahtumakäytössä ja väestönsuojatiloina lähes 7 000 ihmiselle, kertoo Kuopion Tilapalveluiden hankejohtaja Marko Väätäinen.

– On hienoa saada ainutlaatuinen kokonaisuus aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti maaliin. Tämän mittakaavan hanke on asettanut tiukat raamit suunnitteluun ja toteutukseen. Olemme tehneet koko yhteistoiminnallisen hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolten kanssa, mikä on avaintekijä näin suuren ja vaativan hankkeen onnistumisessa. Myös tulevat käyttäjät on osallistettu suunnitteluun, jotta tilat palvelevat loppukäyttäjien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme saaneet tilaajalta ja käyttäjältä kiitosta erityisesti yhteistyöstä ja avoimesta tavastamme etsiä ratkaisuja ja toimia yhteisten tavoitteiden mukaisesti, kun olemme kartoittaneet yhteistyömme sujuvuutta käyttäjälle ja tilaajalle suunnatulla sidosryhmäkyselyllä, kertoo projektipäällikkö Kimmo Kuronen Laptilta.

Ainutlaatuista rakentamista

Luolan sisäosien rakentaminen alkoi syyskuussa 2022 puolustusvoimien entisen luolaston louhintatöiden jälkeen. Hankkeen kokonaisala on noin 14 300 brm2, joka sisältää kallioluolaston sisäpuoliset tilat ja pääsisäänkäyntirakennuksen. Luolan sisärakennustyöt toteutti Kuopion Tilapalveluille Rakennusliike Lapti Oy yhteistoiminnallisena tavoitehintaurakkana.

Suuresta koostaan huolimatta Luolan rakentamisessa työturvallisuudesta, siisteydestä ja pölynhallinnasta on pidetty pikkutarkkaa huolta. Panostukset ovat tuottaneet tulosta ja näkyvät myös lopullisessa laadussa.

– Myös ainutlaatuisessa, isossa ja haastavassa kohteessa on mahdollista rakentaa laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Se vaatii vain oikeaa asennetta. Olemme matkan varrella opetelleet paljon uutta ja innovoineet juuri tähän hankkeeseen sopivia työtapoja ja ratkaisuja. Tilaaja on ollut hyvin tyytyväinen työmaan toteutukseen, loppulaatuun ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joita olemme ideoineet parantaaksemme lopputulosta entisestään, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska Laptilta.

Työturvallisuustaso on pysynyt hyvänä koko työmaa-ajan. Valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa Luolan työmaa sijoittui viidenneksi vuonna 2023. Aluehallintoviraston tekemien työturvallisuuden tasoa mittaavien TR-mittausten tulosten keskiarvo koko rakentamisen ajalta oli 97,9 %. Työmaan omien viikoittaisten TR-mittausten keskiarvo koko rakentamisen ajalta oli 97,4 %.

Ainutlaatuinen luolan hyötykäyttö ja rakentaminen on herättänyt laajaa kiinnostusta. Työmaalla on käynyt tutustumassa läpi koko rakennusvaiheen jopa viikoittain useita ryhmiä ja yhteensä tuhansia vierailijoita.

Kestävyyttä ja viisautta

Luolassa on huomioitu kestävä rakentaminen alusta alkaen. Hanke palkittiinkin Viksu Kuopio -tunnuksella loppuvuodesta 2023 osoituksena ansiokkaasta työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Luolan työmaa on yksi Suomen ensimmäisiä työmaita, jossa on ollut maalämpö työnaikaisessa käytössä. Maalämmön käyttö on mahdollistanut merkittävät päästösäästöt polttoöljyllä tuotettuun lämpöön verrattuna: loppuvuodesta 2022 vuoden 2023 loppuun mennessä kertyneet hiilidioksidipäästösäästöt ovat noin 711 CO2e tonnia ja vastaavat 5,1 miljoonan kilometrin ajomatkaa keskipäästöisellä autolla. Kilometrimäärällä ajaisi noin 126 kertaa maapallon ympäri. Ostoenergiaa on säästetty lähes 80 prosenttia.

Luola on rakennettu hyödyntäen resurssiviisaasti noin 90 vuotta sitten louhittuja kalliotiloja. Luolat toimivat ns. kaksikäyttötilana eli väestönsuojatiloja käytetään normaaliaikana liikunta- ja tapahtumakäyttöön. Luolien lisälouhinnasta syntynyt kalliolouhe on hyötykäytetty Kuopion kaupungin omissa infra- ja rakennushankkeissa pääosin lähialueella eli Savilahdessa. Työmaalla on lajiteltu tarkasti kaikki yleisimmät jätejakeet. Lisäksi hankkeen taloteknisissä järjestelmissä on pyritty käyttämään energiatehokkaita ja pitkän käyttöiän omaavia ratkaisuja ja tuotteita.

Avautuu käyttäjille elokuussa

Luolan tilat tullaan vielä varustamaan ja kalustamaan heinäkuun aikana ennen kohteen avaamista yleisölle elokuun puolivälissä.

Luolan monitoimihallin Taraflex-alustalle mahtuu yhtäaikaisesti kolme täysmittaista salibandy-/futsalkenttää varoalueineen. Kenttä taipuu myös lentopalloon, sulkapalloon, pickleballiin, ja koripalloon. Lisäksi erilaisilla tilapäisratkaisuilla on mahdollisuus käyttää hallia erittäin monipuolisesti turnaus- ja kilpailukäytössä. Katsomotilaa tapahtumakäyttöön on 2 500 henkilölle.

Kun monitoimihallin lattia suojataan, 3 500 m2 kokonaisuus mahdollistaa myös esimerkiksi seminaarit, konsertit ja messukäytönkin. Varauksia onkin jo tullut muun muassa joukkuevoimistelu- ja cheerleadingkilpailuihin, sekä messuihin ja seminaareihin.

Ison monitoimihallin lisäksi Luolasta löytyy noin 300 m2 tanssisali peileillä ja omalla äänentoistolla, 380 m2 kuntosali, painisali ja kamppailulajitilat tatamilajeille ja nyrkkeilylle. Lisäksi sisäänkäyntirakennuksessa toimii yrityspohjainen kahvila-ravintola. Näiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vielä monitoimihallin yhteydessä avoimesti varattavissa oleva kokoustila, joka taipuu tarvittaessa esimerkiksi tapahtuman aikana kutsuvieraskäyttöön.

– Hanke on ollut kokonaisuudessaan ajallisesti pitkä ja käyttäjiä on kuunneltu rakentamisen aikana monissa isoissa sekä pienemmissä yksityiskohdissa. Loppukalustaminen ja käyttäjäasennusten viimeistely kun saadaan vielä valmiiksi, voimme hyvillä mielin avata Luolan kaikkien kuntalaisten iloksi, kertoo Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläinen.