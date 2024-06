Elinkeinoelämän luottamus nousussa

EK:n yrityskysely: Kasvuyritysten määrä puolittunut vuodessa 19.6.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan kasvutavoitteitaan vaikeassa taloustilanteessa, ja kasvuyrityksiä on Suomen työnantajakentässä enää 11 000. Samaan aikaan vientiyritysten määrä on palautunut viime vuoden notkahduksesta 23 000:n tasolle. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yhteensä yli 900 työnantajayritystä. Suomen työnantajakentässä on nyt noin 11 000 kasvuyritystä, kun niitä vuotta aikaisemmin oli arviolta 19 500. Kasvuyritysten osuus kaikista työnantajista on laskenut vuoden aikana 27 prosentista 14 prosenttiin, mikä alittaa koronaa ja Ukrainan sotaa edeltäneen vuoden 2019 tason (21 %). Kasvuyrityksiksi lasketaan EK:n selvityksessä yritykset, jotka vastaustensa perusteella tavoittelevat vähintään 10 prosentin vuosikasvua ja jotka ovat saavuttaneet vähintään 10 prosentin kasvun edellisen vuoden aikana. Vientiyrityksiä on nyt hieman enemmän kuin vuosi sitten, arviolta noin 23 000 (22 000 vuonna 2023). Teollisuusyrityksistä vientiä tekee 64 prosenttia ja palvelu