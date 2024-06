Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa parannetaan tievalaistuksen laatua ja energiatehokkuutta uusimalla valaisimia

Vanhat suurpainenatriumvalaisimet tullaan vaihtamaan ledivalaisimiin, sillä suurpainenatriumlamput ovat poistumassa markkinoilta vuonna 2027. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on tievalaisimia yhteensä yli 28 000 kappaletta, joten vaihdettavaa on paljon. Tänä vuonna valaisimia vaihdetaan yhteensä noin 3200 kappaletta. Sen jälkeen ledivalaisimien osuus on Varsinais-Suomessa lähes 60 prosenttia ja Satakunnassa yli 45 prosenttia. Ledivalaisimien hinnat ovat laskeneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Nyt onkin hyvä hetki vaihtaa suurpainenatriumvalaisimia ledivalaisimiin.

Ledivalaisimien vaihdolla saavutetaan huomattavia säästöjä energiakustannuksiin. Vuonna 2023 energian kulutus laski valtakunnallisesti yli 5 prosenttia. Tienkäyttäjille valaistuksen uusiminen näkyy parhaiten siinä, että ledivalaisimien myötä valaistuksen väri vaihtuu. Parempi valaistus lisää pimeän ajan liikenneturvallisuutta.

Varsinais-Suomessa muutamassa kohteessa työt ovat jo käynnissä ja parissa kohteessa valaisimien vaihtotyöt on saatu kesäkuun aikana jo valmiiksi. Uusia kohteita käynnistyy vielä heinäkuussa. Satakunnassa ensimmäisten kohteiden valaisimien vaihtotyöt käynnistyvät kesäkuussa ja loput elokuussa. Valtatiellä 12 uusitaan valaisimia ja täydennetään tievalaistusta puuttuvilta osin. Liikennehaitat pyritään minimoimaan hankkeissa. Liikenne kulkee työkohteen ohi lähes normaalisti. Liikkuvan työmaan kohdalla nopeusrajoituksia lasketaan. Liikkuva työ rajoittaa osittain kohteissa toisen ajokaistan käyttöä. Työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kevyen liikenteen turvalliseen sujumiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankkeilla.

Valaisimien vaihtokohteita Varsinais-Suomessa

Kesäkuussa valmistuneet kohteet:

Mt 110, Turku–Kaarina

Mt 180, Kaarina

Vt 1, Kaarina

Urakoitsijana toimi Destia Oy ja Suomen Sähkörakennus Oy.

Käynnissä olevat kohteet:

Mt 110, Muurla

Vt 10, Lieto väliltä Liedon keskusta–Yliskulma

Mt 2012 väliltä Raisio–Rusko

Vt 8, Maskun eritasoliittymät

Työt ovat alkaneet ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Heinäkuussa käynnistyvät kohteet:

Mt 110, Salo

Kt 52, Salo

Mt 2402, Salo

Mt 2403, Salo

Mt 2404 Salo

Työt alkavat heinäkuussa ja valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii EVH-Elektrotekniikka Oy.

Syyskuussa käynnistyvät kohteet:

Mt 203, Alastaro

Mt 2101, Alastaro

Työt alkavat syyskuussa ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii PAV Oy.

Valaisimien vaihtokohteita Satakunnassa:

Elokuussa alkavat kohteet:

Vt 2 väliltä Pori–Ulvila

Vt 8, Luvia

Vt 11 väliltä Kiikka–Kullaa

Kt 43, Eura

Työt alkavat elokuussa ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii PAV Oy.

Uuden valaistuksen rakentaminen

Vt 12 Rauma–Lappi

Vt 12 Huittinen – Sastamala

Valtatiellä 12 uudistetaan ja täydennetään tievalaistusta väleiltä Rauma–Lappi sekä Huittinen–Sastamala. Hankkeella vaihdetaan vanhat tievalaisimet ledivalaisimiin ja rakennetaan uutta tievalaistusta Rauma–Lappi sekä Huittinen–Sastamala väleille. Tievalaisimet uusitaan yhteensä noin 20 kilometrin matkalla ja uutta tievalaistusta rakennetaan 20 kilometriä Raumalle, Huittisiin ja Sastamalaan. Uudet tievalaistukset toteutetaan puupylväillä, ilmajohdoilla ja ledivalaisimilla. Työt alkavat kesäkuussa 2024 ja valmistuvat helmikuussa 2025. Urakoitsijana toimii PAV Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Kyösti Reinikka, p. 0295 023 071 tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi