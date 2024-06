Sähköpyörä tarvitsee tieliikenteessä liikennevakuutuksen vain poikkeustapauksessa

Tieliikennekelpoinen sähköavusteinen polkupyörä kulkee nimensä mukaisesti polkemista avustavalla, enintään 250 W tehoisella moottorilla, joka kytkeytyy pois päältä 25 km/h nopeudessa. Suurin osa kaupoissa kuluttajille myytävistä pyöristä täyttää nämä vaatimukset, eikä niitä liikennevakuuteta.

Tieliikenteessä ovat sallittuja myös enintään 1000 W moottorilla varustetut polkupyörät, joiden rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h. Ne on vakuutettava vain, jos niiden paino ylittää 25 kg. Jos nopeus moottorilla ajettaessa nousee yli 25 km/h, ei tieliikenteeseen ole asiaa.

- Valtaosa Suomessa myytävistä sähköpyöristä on tieliikenteeseen soveltuvia sähköavusteisia pyöriä, joita ei vakuuteta. Lisäksi markkinoilla on sähköpyöriä, joissa moottorin teho on yli 250 W. Niiden vakuuttaminen määräytyy sähköisten liikkumisvälineiden nopeutta ja painoa arvioivan 25/25-säännön mukaan. Pyörän tekniset ominaisuudet löytyvät pyörän mukana tulevista papereista. Niitä kannattaa tutkia jo ennen ostopäätöstä, jottei jälkikäteen tule yllätyksiä, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen muistuttaa.

Jos pyörä ei sovellu tieliikenteeseen, se on vakuutettava

Tieliikenteeseen soveltumattomilla pyörillä voi ajaa maastossa maanomistajan luvalla. Silloin pyörä tarvitsee liikennevakuutuksen, jos nopeus ylittää 25 km/h tai sen paino on yli 25 kg. Pakollinen liikennevakuutus ei kuitenkaan tee niistä laillisia tieliikenteessä, vaan vakuutus on oltava maastossa tapahtuvien vahinkojen varalta.

- Sähköpyöriä myyvät tahot ovat hyvin sisäistäneet uuden lain. Kuluttajille myydään pääsääntöisesti lain tarkoittamia vakuutusvelvollisuudesta vapautettuja sähköavusteisia polkupyöriä. Muiden myytävien sähköpyörien osalta vakuuttamisvelvollisuus olisi syytä tuoda selkeästi esille, mutta valitettavasti myös harhaanjohtavaa markkinointia esiintyy, toteaa Jumppanen.

Pyörän ominaisuuksien määrittely on herättänyt kysymyksiä rakenteellisen nopeuden osalta. Sillä tarkoitetaan nopeutta, jonka pyörän valmistaja tai maahantuoja on sille ilmoittanut ja asettanut. Näitä asetuksia tai rajoituksia ei saa muuttaa. Rakenteellinen nopeus ei siis muutu, vaikka maastoon tarkoitetun sähköpyörän, jonka rakenteellinen nopeus on 45 km/h, rajoittaisi itse kulkemaan enintään 25 km/h. Nopeuden rajoittaminen ei myöskään tee pyörästä laillista tieliikenteessä.

Painon osalta sähköpyörissä arvioidaan niiden nettopainoa, kun ne ovat käyttövalmiina. Esimerkiksi ajoneuvon akun paino lasketaan mukaan ajoneuvon nettopainoon, mutta erillisiä lisävarusteita tai kuormaa ei lasketa. Teholla puolestaan tarkoitetaan pyörän nimellistehoa, ei maksimitehoa, joka voi hetkellisesti olla moninkertainen nimellistehoon verrattuna.

Liikennevakuutusvelvollisuuden voi selvittää verkkotestillä, vastaamalla muutamaan ajoneuvoa koskevaan kysymykseen.

Uudistettu liikennevakuutuslaki tuli voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä.