Juustoportin ruokatehdas on valmistunut

Kasvisgalleria aloitti toimintansa Peltolan perheen maatilalla vuonna 1992, toiminnan kasvaessa yritys siirtyi Kuopion Leväselle. Vuonna 2010 Kasvisgalleria liittyi osaksi Juustoportti-konsernia. Kasvisgalleria työllistää vakinaisesti noin 30 työntekijää, lisäksi sesonkiaikoina on kymmeniä kausityöntekijöitä. Valmistuva ruokatehdas mahdollistaa kasvun tulevina vuosina.

Juustoportti on kasvanut reilussa 30 vuodessa pienestä maatilajuustolasta 300 henkilöä työllistäväksi perheyritykseksi. Juustoportilla on Jalasjärvellä sijaitsevan meijeri- ja juustolatoiminnan lisäksi liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa, ruokatuotteita valmistava Kasvisgalleria Kuopiossa, sekä toimisto Helsingissä. Juustoportin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.