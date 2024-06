Rovaniemi jatkaa kipuamistaan Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa – nyt sijalla kolme

Rovaniemi on jo hyvin lähellä kärkikaupunkeja Tamperetta ja Turkua, vaikka Lapin suurin kaupunki ei ole kärjessä yhdelläkään osa-alueella. Suorittaminen on kuitenkin tasaisen varmaa eri mittareilla.

”Arvonnoususta, vuokratuotosta sekä markkinointiajasta saa eniten pisteitä, ja näissä Rovaniemi on jokaisessa kymmenen parhaan joukossa. Yleensä suurissa kaupungeissa on matalampi vuokratuotto, kuten Tampereella ja Turussa. Rovaniemellä taas on korkeampi vuokratuotto ja erityisesti tällä kurotaan kärkikaupunkeja kiinni. Lisäksi vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat lyhentyneet ja tämä tuo kaupungille mukavasti lisäpisteitä”, tiivistää Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Myös vuokrakehitys on eräs tarkasteltavista osatekijöistä ja tässä Rovaniemi saa toiseksi eniten pisteitä.

”Viime vuonna vuokrat nousivat Rovaniemellä kolmanneksi eniten koko maassa. Sama kehitys jatkui myös vuoden ensimmäisessä vuokrajulkistuksessa, jossa vuosikasvu oli 2,5 prosenttia. Kun katsotaan hieman kauemmas taaksepäin, niin itse asiassa Rovaniemellä vuokrat ovat kehittyneet jo pidemmän aikaa hyvin”, toteaa Karlsson.

Suurimmat putoajat kaupunkirankingissa ovat viime vuonna kolmannelle sijalle kivunnut Kajaani, joka on nyt sijalla kahdeksan eli viisi sijaa alaspäin. Samaiset viisi sijaa sijalle 11 on pudonnut myös pääkaupunki Helsinki, joka viime vuonna oli sijalla kuusi. Suurimmat nousijat ovat puolestaan Kokkola, Hämeenlinna ja Seinäjoki. Karlssonin mukaan suurin syy nousulle on vuokraustoiminnan helpottuminen, ja asunnot ovat menneet selvästi maan keskivertoa paremmin vuokralle.

Kaupunkirankingin häntäpäätä pitävät viime vuoden tavoin Kouvola ja Pori. Kouvola pitää viimeistä sijaa sekä väestönkasvussa, vuokralla asuvien osuudessa että kehitysnäkymissä. Pori sen sijaan on hännänhuippu vuokrakehityksen ja arvonnousun osalta.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskelmiin kaupunkikohtaisesti asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiajoista Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen, vuokralla asuvien osuuteen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin muutokset vuosien 2019–2023 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Tiedotteen liitteistä löytyvät tarkemmat materiaalit Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingista. Tarkempia lisätietoja voi tiedustella ekonomisti Eemeli Karlssonilta.