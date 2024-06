Suuren valiokunnan puheenjohtaja Autto: EU:n uudessa strategisessa agendassa tunnistetaan välineellistetty maahantulo

"Suomen itärajalla alkanut välineellistetyn maahantulon tilanne on esimerkki hybridihyökkäyksestä. Suomen itäraja on myös EU:n ja Naton ulkoraja. Agendaan kirjattu tavoite osoittaa EU-maiden ymmärrystä välineellistetyn maahantulon luonteesta turvallisuusuhkana", Autto toteaa.

Autton mukaan agendaan kirjattu tavoite on hyvä esimerkki siitä, että hallitus on onnistunut EU-vaikuttamistyössä. Hallituksen EU-avaintavoitteissa todetaan, että Suomi edistää rakentavasti sellaisen EU-tason mekanismin käyttöönottoa, jolla laajamittaisen laittoman tai välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa yksilöllisten turvapaikkahakemusten käsittely voidaan väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa valtion suvereniteetti vaarantuu esimerkiksi vieraan valtion vihamielisten toimenpiteiden johdosta.



"Pääministeri Orpo ansaitsee kiitosta hyvästä vaikuttamistyöstä. Kaikki EU-maat ovat täten sitoutuneet välineellistetyn maahantulon torjumiseksi", Autto jatkaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitys on herättänyt paljon keskustelua. Autto katsoo, että strategisen agendan tavoite yhteisten EU-tavoitteiden löytämiseksi antaa Suomelle selkänojaa edistää lainsäädäntöä, jolla voidaan torjua välineellistettyä maahantuloa.



"EU-tasolla on tunnistettu, että välineellistetty maahantulo on turvallisuusuhka ja meillä on päättäjillä velvollisuus huolehtia Suomen kansallisesta turvallisuudesta. Kansallinen turvallisuus ei ole koskaan ollut hallitus-oppositio-kysymys vaan yhteinen asia, jonka eteen teemme väsymättä työtä", Autto päättää.