Olut on paras kesäinen panimojuoma

Oluen asema kesän suosikkijuomana on selkeä. Reilu neljännes (28 %) suomalaisista pitää olutta parhaana kesäisenä panimojuomana. Kyselyssä toiseksi tullutta lonkeroa pitää parhaana kesäisenä panimojuomana viidesosa (20 %) vastaajista. Oluen suosio on laskenut ja lonkeron on kasvanut edellisestä kyselystä. Kolmanneksi kyselyssä tulleen kivennäisveden suosio laski viime vuodesta ollen nyt 19 %.

Näkemykset kesän suosikkijuomasta vaihtelevat jonkin verran miesten ja naisten keskuudessa. Miesten mielestä paras kesäinen panimojuoma on olut ja toiselle sijalle miehillä kirii lonkero. Naisilla sen sijaan eniten kannatusta saa kivennäisvesi ja toiseksi eniten lonkero. Lonkero ja virvoitusjuomat ovat molemmat nostaneet suosiotaan aiemmista vuosista.

Vaalea lager on suomalaisten suosikki

Suurin osa (90 %) olutta juovista suomalaisista ostaa vaaleaa lageria. Toiseksi eniten suomalaiset sanovat ostavansa vehnäolutta ja kolmanneksi eniten oluenjuojat suosivat tummaa lageria. Vaalea lager oli ostetuin olut sekä sekä miesten että naisten keskuudessa ja kaikissa kyselyn ikäryhmissä.

Suurimmat muutokset vuosien varrelta löytyvät tumman lagerin suosion laskusta ja pilsin suosion kasvusta. Vuonna 2018 tummaa lageria sanoi ostaneensa 69 prosenttia vastaajista, mutta tänä vuonna tumma lager päätyi ostoskoriin vain 60 prosentilla vastaajista. Sen sijaan pilsiä sanoi ostaneensa 51 prosenttia vastaajista vuonna 2018 ja tänä vuonna pils maistui 57 prosentille suomalaisista.

Taloustutkimuksen kyselyssä vastaajilla oli seitsemän vastausvaihtoehtoa, joista sai valita kaikki ne, joita on ostanut edes joskus. Vaihtoehdot olivat vaalea lager, vehnäolut, tumma lager, pils, Indian Pale Ale (IPA), American Pale Ale (APA) ja porter/stout.

”Vaalea lager on suosituimpia oluita ympäri vuoden. Monipuolinen vaalea lager sopii niin sauna- kuin seurustelujuomaksikin, mutta maistuu myös erilaisten ruokien parina. Kesällä on panimojuomien suurin sesonki, mutta helteet kasvattavat erityisesti alkoholittomien juomien kuten vesien ja virvoitusjuomien myyntiä”, sanoo viestintäpäällikkö Outi Heikkinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämä tutkimus toteutettiin online-kyselynä Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa 6.−12.2.2024. Tutkimukseen vastasi 1289 suomalaista, jotka ovat iältään 18−70-vuotiaita. Vastaajajoukko on painotettu vastaamaan täysi-ikäisiä suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Katriina Jaakkola, p. 040 922 0750, katriina.jaakkola@panimoliitto.fi

Viestintäpäällikkö Outi Heikkinen, p. 050 370 8677, outi.heikkinen@panimoliitto.fi





Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.