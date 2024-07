Aili Ikosen ja Oulu Sinfonian Valo-levy luo toivoa ja lempeyttä varjoisaan maailmanaikaan

Luvassa on suuria tunteita ja upean orkesterin elävää, hengittävää soundia täynnä oleva musiikillinen mosaiikki, jossa jo aiemmin eletyt laulut jalostuvat täysin uudeksi kokonaisuudeksi. Ikosen ja sinfoniaorkesterin yhteistulkinta kasvattaa sävellysten jazzsävyt jopa elokuvallisiin mittoihin Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gamban johdolla.

– On ollut valtaisa etuoikeus päästä levyttämään omia sävellyksiäni Oulu Sinfonian upeiden muusikoiden ja mahtavan kapellimestarin kanssa. Olen aina rakastanut suuren orkesterin soundia. Kuulen useasti jo sävellysvaiheessa musiikissani orkestraalisia sävyjä. Miten kiitollista onkaan kuulla, kuinka kappaleeni nousevat aivan uuteen lentoon hienojen uusien orkesterisovitusten myötä, Aili Ikonen kertoo.

Levyn orkesterisovituksista vastaa nimekäs sovittajajoukko: Mikko Pellinen, Mikko Hassinen, Sampo Kasurinen, sekä edesmennyt Jaakko Kuusisto, joka oli vahvasti myötävaikuttamassa kokonaisuuden syntyyn. Orkesterin rinnalla soittaa laulajan oma, maamme huippujazzmuusikoista koostuva yhtye: pianisti Tuomas J. Turunen, kontrabasisti Mikko Pellinen ja rumpali Mikko Arlin sekä solistivierailijoina trumpetisti Janne Toivonen, saksofonisti William Suvanne ja viulisti Pekka Kuusisto.

Viulisti-säveltäjä Jaakko Kuusiston muistolle omistetun levyn nimikappale on Ikosen mukaan lohdullinen kuvaus siitä, miten musiikilla on voima tuottaa hyvää ympärilleen. Ikonen toivookin, että Valo-levy toimisi kuulijalleen juuri tällä tavoin.

– Levy sai nimensä samannimisestä kappaleestani. Se on laulu toivosta ja lempeydestä, haluaisin ajatella, että asioista, joita tämä maailmanaika tarvitsee enemmän kuin koskaan.

Aili Ikonen juhlii tänä vuonna 20 vuottaan levyttävänä artistina. Ikosen laaja ura sisältää neljä sooloalbumia, big band -produktioita, Ella Fitzgerald -tulkintoja, televisioesiintymisiä, sekä 1960-luvun jazziskelmiäkin. Ikonen on esiintynyt laaja-alaisesti aikamme huippuartistien kuten Jukka Perkon ja Hectorin kanssa. Häntä on kuultu niin Radion Sinfoniaorkesterin, Tampere Filharmonian, Turun filharmonisen orkesterin kuin Umo Helsinki Jazz Orchestrankin solistina. Ikonen tunnetaan nykyisin myös a cappella -yhtye Rajattoman jäsenenä.

Levyn julkaisukonsertissa Elojazz-festivaalilla Oulussa 1. elokuuta kuullaan lauluja laajalla skaalalla Ikosen sooloalbumeilta. Mukana on myös Hectorin Ikoselle suomentama Luonasi sun (What are you doing the rest of your life) sekä Junnu Vainion ikivihreä Kotkan poikii ilman siipii, jossa levyllä solistina vierailee viulisti Pekka Kuusisto.

Kuuntele Aili Ikonen & Oulu Sinfonia: Valo-levy täältä:

https://on.soundcloud.com/v4EQVnk8u5iQLCZH7



Aili Ikosen Valo-levyn Elojazz-festivaalin julkaisukonsertin liput ovat myynnissä täällä:

https://www.ticketmaster.fi/event/aili-ikonen-oulu-sinfonia-valo-lippuja/341095

Aili Ikonen & Oulu Sinfonia: Valo

To 1.8.2024 klo 19

Oulun Musiikkikeskus, Madetojan sali

Rumon Gamba kapellimestari

Aili Ikonen laulu

Tuomas J. Turunen piano

Mikko Pellinen basso

Mikko Arlin rummut

Oulu Sinfonia

