Sita Salmisen SITA-podcast jatkuu uudella kaudella Podmessa

Alkukeväällä 2023 Podme-palvelussa alkanut SITA-podcast jatkuu kuluvan kesän ajan palvelussa uusin jaksoin. Podcastin neljännellä kaudella käsitellään jälleen Sita Salmisen johdolla muun muassa mielenterveysteemoja, ihmissuhteita ja yhteiskunnallisia aiheita.

SITA-podin sisällön ydin on sen nimen mukaisesti itse sen tekijässä. Jaksoissa puhutaan vaihtelevasti eri teemoista, jotka ovat muovanneet Salmisesta juuri sellaisen ihmisen kuin hän tänä päivänä on.

Aiemmin Salminen on avannut podissa kokemuksiaan muun muassa omasta mielenterveydestään ja syömishäiriöstään sekä lukenut avoimesti vanhoja päiväkirjamerkintöjään.

Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuvan Salmisen uuden kauden jaksoihin mahtuu taas arkojen aiheiden käsittelyä, mutta myös kevyempiäkin jaksoja.

Yksi podcastin päätavoitteista on Podme Suomen vastaavan tuottajan Amy Burgessin mukaan tarjota edelleen sen kuuntelijalle mielen turvapaikka, jossa on hyvä olla.

– Sita on rakentanut podcastista lempeydellä ja huolella alusta saakka vertaistuellisesti elintärkeää kokemusta kuuntelijoilleen. On ollut ihanaa saada seurata vierestä, miten yhden ihmisen avoimuus ja rohkeus inspiroi kokonaista kuulijakuntaa kohtaamaan itsensä empatian ja rakkauden kautta. Tämä podcast on yksi tärkeimmistä mielenterveysteoista joissa olen itse koskaan saanut kunnian olla mukana, Burgess kiittelee.

SITA-podin uuden kauden tuoreen avausjakson voi kuunnella täältä. Podin uudet jaksot ilmestyvät sunnuntaisin Podme Premiumissa.

Kesä-heinäkuun uudet podcast-kaudet

SITA

Uudet jaksot sunnuntaisin 30.6. alkaen.

Ihan oikeesti

Realitysarjojen ruotiminen jatkuu jälleen Ihan oikeesti -podcastissa todellisten tosi-tv-intoilijoiden Annikan ja Rikun toimesta. Luvassa jälleen suoraakin suorempia mielipiteitä suosituimmista realityista, tosi-tv-sarjoista ja lifestyleohjelmista. Neljännellä kaudella podissa kuullaan juontajakaksikon lisäksi myös päräyttäviä vieraita.

Uudet jaksot Podme-palvelussa (ilman mainoksia) sekä muilla yleisimmillä podcast-alustoilla torstaisin 18.7. alkaen.

Läpi kesän Podme Premiumin tilaajia ilahduttavat tuttuun tapaan myös palvelun tutut suosikkipodit, kuten Nikotellen, Tuplakääk, Antin kesäkassit, Anni & Jaajo, Jäljillä, Palmujen Varjoissa, Hei Baby, Kasper ja Mikko, Viimeinen Havainto sekä minicastit terapeuttiville Q&A ja Terkuin, Jenna.

Podme Premium -palveluun voi tutustua ilmaisen 14 päivän kokeilujakson ajan, jonka jälkeen tilaus jatkuu hintaan 9,99 €/kk toistaiseksi voimassa olevana ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme-palvelu on saatavilla selainversiona sekä iOS- ja Android -sovelluksina.