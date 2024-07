Velat saataviksi - vitsi vai tavoite? Osa 2(3) Eroon lainoista – opi vyörytystyökalun käyttö

Lainat ovat erilaisia. Niitä on hyviä ja huonoja. Hyvä laina kasvattaa omaisuutta, kuten asuntolaina. Huonot lainat vievät omaisuutta kuten luottokorttilainat ja pikavipit. Niissä korko on yleensä korkea ja lyhyt maksuaika. Jos niiden maksaminen ei onnistu ajoissa, kulut kasvavat hurjaa vauhtia ja syöksykierre on valmis.

”Kannattaa hankkiutua huonoista veloista eroon mahdollisimman nopeasti”, tietää Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögren.

Hän on nähnyt pitkän uransa aikana kuinka huonostakin taloudellisesta tilanteesta voi ponnistaa vaurauteen, vieläpä yllättävän lyhyessä ajassa. Mutta ensin on tehtävä perusasiat eli hankkiuduttava huonoista lainoista eroon, jos niitä on.

Velkamurskain-työkalu on Varapuun asiakkailleen opettama työkalu, jolla huonoista lainoista päästään eroon vyörytyksen avulla puolta lyhyemmässä ajassa.

Velkamurskainesimerkki

Tehdään taulukko, jonka ensimmäiseen sarakkeeseen mer­kitään, kenelle olemme velkaa. Seuraavaan sarakkeeseen merkitään, paljonko olemme velkaa.

Kolmanteen sarakkeeseen merkitään, millä summalla tuota lainaa tällä hetkellä lyhennetään. Kun tätä taulukkoa täyttää, eivät lainat välttämättä tule automaattisesti oikeaan järjestykseen.

Kun taulukko on valmis, kannattaa se sitten kirjoittaa oikeaan järjestykseen. Ylimmäksi merkitään se laina, joka lyhenee nopeimmin. Viimeiseen sarakkeeseen tulee aika, jossa laina maksetaan takaisin.

Esimerkissä on yksinkertaisuuden vuoksi jätetty korot pois. Periaatteen ymmärtäminen on tässä tärkeintä.

Mihin ollaan velkaa Velka-summa Kuukausi-lyhennys Takaisin- maksuaika Visa 1 000 € 100 €/kk 10 kk MasterCard 2 000 € 100 €/kk 20 kk Hobby Hall 3 000 € 100 €/kk 30 kk

Jotta lainoista pääsee eroon puolta lyhyemmässä ajassa, on jostain nipistettävä ja/tai hankittava lisätuloa 100 euroa kuukaudessa, että pystyy lyhentämään lainaa nopeutetulla aikataululla. Sitten tuo sata euroa lisätään ensimmäisen lainan kuukausierään.

Mihin ollaan velkaa Velka-summa Kuukausi-lyhennys Takaisin- maksuaika Visa 1 000 € 100 + 100 €/kk 10 kk -> 5kk MasterCard 2 000 € 100 €/kk 20 kk Hobby Hall 3 000 € 100 €/kk 30 kk

Kun ylimmäinen laina on noin viiden kuukauden kuluttua maksettu pois (alleviivaus), käytetään siitä vapautunut 200 euroa seu­raavaan lainaan.

Mihin ollaan velkaa Velka-summa Kuukausi-lyhennys Takaisin- maksuaika Visa 1 000 € 100 + 100 €/kk 10 kk –> 5kk MasterCard 1 500 € 100 + 200 €/kk 20 kk -> 5 + 5 kk Hobby Hall 2500 € 100 €/kk 30 kk



Kun tämä seuraavana ollut laina on saatu maksettua (alleviivaus), pyyhitään se ylitse ja siirretään ”vapaana” oleva 300 euroa viimeiselle lainalle.





Mihin ollaan velkaa Velka-summa Kuukausi-lyhennys Takaisin- maksuaika Visa 1 000 € 200 + 100 €/kk 10 kk -> 5 kk MasterCard 1 500 € 100 + 300 €/kk 20 kk -> 5 kk Hobby Hall 2000 € 100 + 300 €/kk 30 kk -> 5+5+5 kk

Aikaa kuluu siis yhteensä 5+5+5+= 15 kk. (Kaikki alleviivatut maskettu pois). Kun ensimmäisessä taulukossa oli 30 kk. Tätä kutsutaan lainojen vyörytykseksi. Näin pääset nopeasti huonoista lainoista eroon.

Kun vyörytys on suoritettu, käyttöön vapau­tuu 400 €. Jos palautetaan 100 € kulutus ja säästö ”lokeroi­hin” esimerkiksi harrastuksista, säästöistä tai puskurista vähennetyt varat jne., joista niitä aluksi lainattiin, jää 300 € kuukaudessa sijoitettavaksi.

Huonoista lainoista on hankkiuduttava mahdollisimman nopeasti eroon ja niiden lyhennyksistä vapautuva raha tulisi sijoittaa.

”Vaurastumisen resepti ei ole monimutkainen", lupaa valmentaja Sjögren Varapuu Oy:stä.