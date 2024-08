Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8. kello 12 asti on sallittu rannikkoalueen pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä. Myös ravintohoukuttimen käyttö on kielletty.

Merihanhisaalista koskee saalisilmoitusvelvollisuus ja saaliin määrälle on asetettu metsästäjäkohtainen kiintiö, joka on kaksi merihanhea vuorokaudessa. Metsästäjän tulee kirjata saaliit Oma riistaan tai toimittaa saalisilmoituslomakkeella Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitusvelvollisuus ja vuorokausikiintiö ovat voimassa myös 20.8.–31.12.

Merihanhen kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Se on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järvialueille, minkä vuoksi se on rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan. Merihanhen kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään ehkäisemään vahinkoja ja samalla turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus.

Kanadanhanhikannat kestävät hyvin metsästystä

Kanadanhanhen metsästys on sallittu 10.8.–20.8. kello 12 koko maassa pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää peltometsästyksessä.

Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. kello 12. Merihanhen saalisilmoitus sekä metsästäjäkohtainen kahden linnun päiväkiintiö ovat voimassa koko vuoden.

Hanhissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää. Metsästäjän tulee ylläpitää lajintunnistustaitojaan ja olla aina varma ampumastaan lajista.

Lisätietoja:

Metsästysajat ja metsästyskieltoalueet (riista.fi)

Lajintuntemusmateriaalia (riistainfo.fi)