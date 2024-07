Ptolemaios-kartat avaavat ikkunan menneisyyteen: kurkista digitointityön kulisseihin

Kokoelma sisältää poikkeuksellisen eheän kokonaisuuden Ptolemaios-atlaksia. Tätä digitoitua kokonaisuutta on nyt mahdollista kenen tahansa päästä tutkimaan paikasta riippumatta.

Ptolemaios-atlaksen eri versiot ovat kiehtovia dokumentteja siitä, miten maantieteellisen tiedon lisääntyminen ja kuvaukset kaukaisista maista ja kansoista muokkasivat eurooppalaisten maailmankuvia ja millaisia uskomuksia ne synnyttivät ihmisten mielikuvituksissa. Karttoja vertailemalla voi havaita, kuinka uusia alueita ilmestyy kartalle ja kuvaukset ovat yhä tarkempia. Ne ovat myös täynnä vangitsevia visuaalisia elementtejä, niin ajan tutkimusmatkoilla käytettyjä laivoja kuin eurooppalaisille vieraita kansoja ja eläinlajejakin.

Nordenskiöldin kokoelma on nostettu osaksi UNESCOn kansainvälistä Maailman muisti –kokonaisuutta jo vuonna 1997. Kokoelma sisältää suuren määrän 1400–1700-luvuilla julkaistuja matkakuvauksia ja karttoja, jotka kuvaavat eurooppalaisille aiemmin tuntemattomia maanosia ja kertovat eurooppalaisten tavoista hahmottaa maailmaa löytöretkien ja kolonialismin aikakautena. Nordenskiöldin kokoelma on ikkuna länsimaisen maantieteellisen tiedon äärelle: kuinka tietämys on kasvanut ja millaiseksi ymmärrys maailmasta on kehittynyt vuosisatojen aikana.