Gigantti ja Microsoft lahjoittavat tietokoneita Ukrainaan ja haastavat yritykset mukaan auttamaan

Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa Ukrainassa ihmiset tarvitsevat apua enemmän kuin koskaan. Gigantti ja Microsoft yhdistivät voimansa tukeakseen heitä, joiden ympäriltä turvalliset puitteet ovat tuhoutuneet, ja joilla on suurin tarve koulunkäynti- ja työntekovälineille. Yritykset lahjoittavat kannettavia tietokoneita ja tabletteja kesän myötä Ukrainaan yhteensä kymmenien tuhansien arvosta. Lahjoitus ohjataan maahan kansainvälisen Laptops for Ukraine -kampanjan kautta.

Apu kohdentuu Ukrainan vastuuviranomaisen toimesta sinne, missä tarve on kaikkein suurin. Laitteet pääsevät käyttöön esimerkiksi koululaisten, opettajien ja terveydenhuoltohenkilökunnan arjessa. Samalla Gigantti ja Microsoft haluavat kannustaa niin yrityksiä kuin yhteisöjäkin mukaan tukitoimiin.

Microsoftin lahjoitukseen kuuluu yhteensä 74 kappaletta Surface Laptop Go 2- ja Pro X -laitetta, sekä Type Cover -näppäimistöä.

”Ukrainan tilanne on sydäntä särkevä, ja haluamme Microsoftina tehdä kaikkemme, jotta ukrainalaiset voivat jatkaa koulunkäyntiään ja työtään mahdollisimman normaalisti. Olemme iloisia siitä, että yhteistyökumppanimme Gigantti on lähtenyt mukaan tähän yhteiskunnallisesti merkittävään kampanjaan. Yhdessä voimme auttaa ukrainalaisia enemmän kuin yksin. Toivomme, että muutkin yritykset ja yhteisöt innostuvat lahjoittamaan laitteita tai rahaa Ukrainan hyväksi”, sanoo Microsoftin asiakasvastaava Johannes Päivänsalo.

Gigantin osuus tukipaketista on yhteensä 74 kappaletta Microsoft-ohjelmistolla varustettua, kannettavaa tietokonetta ja tablettia. Lahjoitus pohjautuu Gigantti tekee hyvää -hyväntekeväisyysvaroihin, joilla tehdään työtä digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

”Ajat ovat haastavat monessa suomalaisessakin yrityksessä, mutta on tärkeä muistaa, että Ukrainassa elämä on kriittistä selviytymistä, ja ihmiset näkevät jatkuvaa, valtavaa hätää. Jokaisella lahjoituksella, pienemmälläkin, on merkitys. Ne luovat toivottavasti myös yhteistä uskoa tulevaan. Tietokoneiden lahjoittaminen on meille luonteva tapa tukea ukrainalaisia, ja jatkoa 2022 toimillemme, jolloin lahjoitimme Suomeen saapuneille ukrainalaisille tablettitietokoneita kumppanikampanjamme kautta”, kuvailee Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström.

Kansainvälisestä Laptops for Ukraine -kampanjasta vastaa Suomessa sisäministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Keräyksen tuotot lähetetään Ukrainaan sisäministeriön koordinoimana EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Lisätietoa Laptops for Ukraine -kampanjasta löytyy sisäministeriön sivuilta.





