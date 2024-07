Konalan Sortti-aseman remontti alkaa elokuussa

Konalan Sortti-aseman remontti alkaa 5. elokuuta ja kestää noin kaksi kuukautta. Tavoitteena on avata remontoitu Sortti-asema lokakuun puolivälissä.

Sortti-asema on remontin ajan kiinni ja normaali kulkureitti on suljettu. HSY avaa kuitenkin 7. elokuuta Sortin alapihalle erillisen risupihan, jossa otetaan vastaan muutamaa syksyn sesonkijätettä: omenoita, risuja ja puutarhajätettä. Risupihalle ajetaan Paperitien kautta. Sortti-asemalle on tulossa myös kartta ja ajo-opasteet risupihalle.

– On harmillista, että joudumme pitämään Konalan Sortti-aseman kiinni remontin aikana. Toisaalta saimme nyt hyvän mahdollisuuden testata pop up -Sortti-konseptia puutarhajätteiden ja risujen tuomiseen, HSY:n käyttöpäällikkö Eetu Keinänen kertoo.

Muut Sortti-asemat palvelevat Konalan remontin ajan normaalisti. Konalan Sortti-asemaa lähimpänä ovat Ruskeasannan ja Kivikon Sortti-asemat sekä Koivukylän Sortti-pienasema, joista Ruskeasanta ja Koivukylä palvelevat asiakkaita myös viikonloppuisin. Kaikkien Sortti-asemien aukioloajat löytyvät HSY:n verkkosivuilta.