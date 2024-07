Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle tunnustusta laadukkaasta opetuksesta ja tutkimuksesta - AACSB-akkreditointi myönnettiin kuudeksi vuodeksi eteenpäin

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) -akkreditointi on kansainvälisesti merkittävin kauppatieteelliselle koulutusyksikölle myönnettävä korkealaatuisen opetuksen ja tutkimuksen tunnustus. Kaikista alan yksiköistä maailmassa vain noin viisi prosenttia on saanut AACSB-akkreditoinnin.

- AACSB-akkreditointi myönnetään korkeakouluille, jotka ovat kyenneet osoittamaan opetuksensa, tutkimuksensa, opetussuunnitelmansa kehittämisen ja opiskelijoidensa oppimistulosten laadukkuuden, kertoo AACSB Internationalin varatoimitusjohtaja ja AACSB-akkreditoinnin johtaja Stephanie M. Bryant.

Kauppakorkeakoulu on sitoutunut vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun erityisinä vahvuuksina AACSB piti muun muassa koulun vahvaa sitoutumista vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kauppakorkeakoulu on aktiivisesti mukana monissa vastuullista koulutusta ja tutkimusta sekä vastuullista liiketoimintaa edistävissä kansainvälisissä verkostoissa (muun muassa PRME, RRBM, EBEN sekä GRLI). Kauppakorkeakoulu on myös Pohjoismaiden suurimman voittoa tavoittelemattoman yritysvastuuverkoston, FIBSin, perustajajäsen.

AACSB piti kauppakorkeakoulun vahvuutena tutkimusta, jossa käsitellään yhteiskunnallisia kysymyksiä ja muutoksia kaikilla kolmella kauppakorkeakoulun vahvuusalueella. Kauppakorkeakoulun tutkimuksen vaikuttavuus on kasvanut myös kansainväliseksi lisääntyneen kansainvälisen yhteistyön ja vertaisarvioitujen artikkeleiden myötä. AACSB piti hyvänä monia kauppakorkeakoulun esimerkiksi vastuullisuuteen, ympäristöön ja biodiversiteettiin liittyviä tutkimushankkeita, joilla on ollut myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan.

Lisäksi AACSB antoi tunnustusta siitä, että kauppakorkeakoulu tarjoaa kansainvälisiä maisteriohjelmia yritysten ympäristöjohtamisessa sekä yhdessä liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa vastuullisessa urheilujohtamisessa ja -liiketoiminnassa.

Järjestelmällistä osaamisen arvioimista, rohkeaa uusien teknologioiden hyödyntämistä

Koulutuksen puolella AACSB arvosti kauppakorkeakoulua järjestelmällisestä tutkintojen tuottaman osaamisen arvioinnin prosessista, joka kattaa kaikki koulutusohjelmat kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnoissa sekä johtajakoulutuksen.

Kauppakorkeakoulu sai kiitosta myös siitä, että se on ollut kansallinen edelläkävijä tekoälyn käyttöönotossa opiskelussa. Opetuksessa hyödynnetään muutoinkin uusia teknologioita laajasti.

Uudelleenakkreditointi vahvistaa kauppakorkeakoulun kansainvälistä profiilia entisestään

AACSB-akkreditoinnin jatkuminen vahvistaa entisestään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälistä profiilia. Se tuo kauppakorkeakoululle myös uusia mahdollisuuksia kansainvälisillä koulutus- ja tutkimusmarkkinoilla.

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä - AACSB-akkreditointi on iso asia niin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle kuin koko yliopistolle. Aktiivisen, systemaattisen ja pitkäaikaisen toimintamme kehittämisen tulokset ja korkea laatu tulevat näkyviksi akkreditointiemme kautta. Laatutyöhömme osallistuu valtava määrä ihmisiä, ja haluankin kiittää kaikkia henkilökunnan jäseniä, opiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita yhteistyöstä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun jatkuvassa toiminnan laadun kehittämisessä, kommentoi dekaani, professori Hanna-Leena Pesonen.

AACSB:n kansainvälinen vertaisarviointiryhmä vieraili kauppakorkeakoulussa 24.–26.3.2024. Ryhmä tarkasteli muun muassa opetus- ja tutkimushenkilökunnan pätevyyttä, tutkimustulosten laatua ja vaikuttavuutta sekä tutkinto-ohjelmien toteutusta. Arviointiryhmään kuuluivat dekaani Deborah Spake (Kent Staten yliopisto, Yhdysvallat), dekaani Stephen Hardy (Hullin yliopisto, Iso-Britannia) sekä professori Dana Brown (Carletonin yliopisto, Kanada).

AACSB-akkreditoinnin säilyttäminen edellyttää jatkuvaa laadun parantamista ja toiminnan kehittämistä. Akkreditoinnin jatkuminen arvioidaan kuuden vuoden välein.