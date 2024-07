Kumpula-Natri Ranskan talousfoorumin Aix-en Provenceen

Kumpula-Natri on kutsuttu puhumaan tilaisuuden avauskeskusteluun, jossa teemana on talouden kohtaamat häiriöt (economy facing disruption). Samassa paneelikeskustelussa ovat juuri sisämarkkinaraportin julkaissut Italian entinen pääministeri Enrico Letta, Aasian teollisuus- ja investointipankin johtaja Liqun Jin, Länsi-Afrikan Talous-Unionin ympäristöasioista vastaava komissaari Kako Nubukpo ja järjestäjän Les Cercle des Economistés -ajatuspajan edustaja Pierre Dockés.

- Euroopan kilpailukyky ja talous vaativat toimia. Shokkeja ovat aiheuttaneet korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja teknologian nopea kehitys. Yhdysvallat kiihdytti investointeja IRA-paketilla ja Kiinassa valtion osuus sekottaa markkinoita. Euroopan täytyy toimia, ja saada vahvistettua omaa talouskasvuaan. Tärkeintä on samalla turvallisuuden vahvistaminen, eli Ukrainan puolustaminen on tärkein, akuutein ja taloudellisesti perusteltava reunaehto. Teknologia muuttaa työnteon tapoja, mutta myös tulonmuodostusta. Tarvitsemme avointa keskustelua Euroopan talouden tulevaisuudesta. On hienoa päästä mukaan keskusteluun ja hakemaan ratkaisuja tulevaisuuden taloushaasteisiin”, Kumpula-Natri kommentoi.

Les Recontres Economicues- talousfoorumi järjestetään Ranskan Aix-en Provincessa tulevana viikonloppuna 5.-6.7. Lisätietoja tilaisuudesta löydät: https://www.lesrencontreseconomiques.fr/en/